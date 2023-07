Fortitudo Bologna, completato il passaggio di proprietà

Sporting Fortitudo srl comunica in una nota di stampa di aver felicemente concluso l’iter per il trasferimento delle quote di Club Fortitudo, Fortitudo Pallacanestro 103 e Fortitudo Academy.

Sporting Fortitudo Srl, si legge ancora nella nota, ringrazia il Dott. Gianluca Muratori per la disponibilità e la collaborazione prestate nel corso della trattativa.

Allo stesso tempo, prosegue la nuova proprietà ringrazia i professionisti che (in questa fase) hanno lavorato incessantemente e con estrema professionalità, nelle persone del dott. Francesco Pezzi, del dott. Antonio Gaiani, dell’Avv. Alexia Armaroli e dell’Avv. Giovanni Pennica.

L’organigramma e i rispettivi Consigli di Amministrazione di Club Fortitudo, Fortitudo Pallacanestro 103 e Fortitudo Academy verranno ufficializzati nei prossimi giorni. "Ora, finalmente - conclude la nota- non ci resta che iniziare. Non vediamo l’ora! Forza Fortitudo!!"