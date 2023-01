Non riesce la rimonta: Fortitudo sconfitta dalla Gesteco

La Fortitudo Flats Service Bologna cade al PalaDozza per la seconda volta in stagione: dopo la sconfitta contro Cento, alla Fossa passa oggi la UEB Gesteco Cividale per 72-75.

Gara in equilibrio per larghi tratti di gara con la Effe sempre in partita. Il primo quarto si chiude sul 12-15 grazie ad un brillante Dell’Agnello. La Flats Service (nuovo name sponsor della Fortitudo) risponde con Aradori, miglior marcatore dei suoi (15) insieme a Cucci (16), ma i numeri delle due squadre rimangono bassi e la gara senta a decollare.

Nel secondo tempo c’è ancora equilibrio ma Rota prova a fare sua la gara dall’arco, Devis tiene a galla la Effe ma ne finale di gara Cividale tenta l’allungo con i colpi di Dell’Agnello, Rota e Cassese. La Fortitudo prova a rimanere in partita e si porta sul -3, senza però riuscire a ribaltare l’esito della partita. Vince Cividale.

Fortitudo-Cividale, il tabellino

FORTITUDO CIVIDALE 72-75

FORTITUDO BOLOGNA: Biordi, Bonfiglioli, Thornton 5, Aradori 13, Natalini, Barbante 4, Panni 7, Fantinelli 6, Niang, Italiano, Cucci 16, Davis 19. All. Dalmonte.

UEB CIVIDALE: Miani 9, Cassese 6, Rota 24, Mouaha 5, Battistini 5, Barel, Clarke, Pepper 3, Micalich, Nikolic 9, Dell’Agnello 14. All. Pillastrini. Arbitri: Foti, Cappello e Roiaz.