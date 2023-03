La Fortitudo Bologna batte Forlì e conquista i playoff

Si festeggia al PalaDozza: la Fortitudo Bologna ha battuto per 72-70 la capolista Unieuro Forlì, conquistando così il sesto posto in classifica e l’accesso ai playoff per tornare subito in Serie A. Forlì dal canto suo non aveva più nulla da chiedere alla stagione regolare, essendo già sicura del primo posto in classifica.

La squadra di coach Luca Dalmonte fa tutto, o quasi, nel primo tempo. E pensare che il primissimo break di gara è per gli ospiti, guidati dall’ex primo allenatore Antimo Martino: subito Forlì avanti 0-5, poi il rapido recupero della Flats Service che si gode i punti di Panni, Candussi e Cucci. La Fortitudo continua a spingere e trova punti anche con Vasl e Aradori e il primo quarto si conclude su un sonoro 25-12. Non cambia il canovaccio della gara nel secondo quarto: la Unieuro prova ad impensierire i padroni di casa ma la Effe è calda e trova punti dalle mani di Barbante e Thornton. All’intervallo si va sul 44-35.

Nella ripresa è Aradori a prendersi la scena, segnandone otto di fila e portando l’Aquila sul vantaggio massimo di +17. Nell’ultimo periodo di gara Forlì tenta la rimonta, avvicinandosi pericolosamente e progressivamente alla Fortitudo Bologna. I rovesci di campo sono continui ma la Fortitudo è solida e non finisce mai sotto nel punteggio. Finisce 72-70: missione playoff compiuta.

Fortitudo-Forlì, il tabellino

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA-PALLACANESTRO 2015 UNIEURO FORLI’ 72-70

BOLOGNA: Mingotti ne, Thornton 7, Aradori 16, Natalini ne, Barbante 8, Panni 10, Vasl 3, Candussi 15, Fantinelli ne, Niang ne, Italiano 2, Cucci 11. All. Dalmonte.

FORLI’: Sanford 13, Cinciarini ne, Gazzotti, Valentini 14, Adrian 24, Pollone 2, Ndour ne, Radonjic 5, Penna 5, Benvenuti 7, Zilio ne, Borciu ne. All. Martino.

ARBITRI: Dori, Chersicla, Grappasonno.