Due liberi a tempo scaduto di Pesaro condannano la Virtus alla sconfitta

La Carpegna Prosciutto Pesaro batte all’overtime la Virtus Segafredo Bologna.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio di partita equilibrato, dato che Totè dalla media distanza e Cinciarini con un recupero vengono replicati da Shengelia e dalle sue combinazioni con il versatile Mickey (6-8). Successivamente, Bluiett firma una tripla, Belinelli si iscrive al match con la stessa moneta e poi Shengelia vola contro Totè e compagni, siglando il gioco da tre punti e i liberi dell’11-16. Al termine del quarto e dopo una bomba del georgiano valevole anche il +6 ospite, McDuffie si iscrive al match con tap-in vincente e tripla ben costruita, riavvicinando così la Carpegna Prosciutto (18-19 dopo 10’).

In seguito, al di là di una bell’accelerazione di Bamforth, la Virtus muove bene la palla e capitalizza da vicino e da lontano con Lundberg e con Zizic nel pitturato (20-28). Un jumper e una gran schiacciata di Totè ridanno respiro poi a Pesaro, Mickey però continua ad essere inarrestabile in situazioni di taglio e poi McDuffie si riprende il proscenio con gli importanti liberi del 26-32. Pesaro comunque non molla, soprattutto grazie a un solido Cinciarini in transizione e a rimbalzo in attacco, prima che Shengelia e McDuffie si scambino dei bei canestri in virata (32-34). Sul finire del tempo, Cordinier regala un highlight con una spettacolare schiacciata e Cinciarini sigilla i 20’ iniziali con il libero del 33-36.

La ripresa viene aperta da uno spettacolare Belinelli, che realizza una bomba e un gioco da quattro punti che lanciano la Segafredo sul +9, Wright-Foreman però combina con Totè e mette la firma sui canestri che tengono viva la Carpegna Prosciutto, prima che Mickey torni a farsi sentire con la virata del 37-43. I padroni di casa sono comunque vivissimi e lo dimostra sia Cinciarini con una tripla che Bluiett con il tap-in del -1, prima che Shengelia interrompa l’emorragia regalando a Zizic l’appoggio e i liberi del 42-47. Successivamente, McDuffie si riprende il proscenio con jumper e super gioco da tre punti, la Virtus comunque non trema e dalla lunetta Lundberg, Shengelia e Zizic tengono a distanza il tiratore Tambone e compagni (50-53 dopo 30’).

Proprio il capitano del club biancorosso, in seguito, firma la bomba del riaggancio, McDuffie porta anche i marchigiani sul +3, prima che Abass sblocchi i bianconeri con le due triple del controsorpasso sul 57-59 a 7’ dalla fine. Dopo un botta e risposta a cronometro fermo tra Cinciarini e Mickey, Polonara e Lundberg siglano due triple pesantissime, mentre la VL fallisce opportunità per riavvicinarsi con Bamforth, McDuffie e Totè (61-67 a 4’ dal termine). Ci deve pensare Cinciarini con un’altra bomba a sbloccare i padroni di casa, ma Lundberg è cinico con i suoi 1vs1 e una bomba di Wright-Forman vale il -4 con 120” da giocare (67-71).

Dopo un botta e risposta a cronometro fermo tra Shengelia e Wright-Foreman, quest’ultimo fallisce il tentativo dall’arco che sarebbe valso il riaggancio ma Lundberg non chiude la contesa, entrando nell’ultimo minuto di gara (69-72). Ci pensa quindi McDuffie dall’arco a pareggiare i conti per la Carpegna Prosciutto a 35” dal termine, Abass sbaglia la replica ma Pesaro non riesce neanche a tirare per vincere la partita. Si va così all’overtime.

Cinciarini inaugura il supplementare trovando Mazzola, Belinelli ribatte piazzando una bomba e un appoggio in backdoor, e McDuffie pareggia i conti con un gioco da tre punti (77-77). Il volo in contropiede di Mickey, successivamente, rimette avanti la Virtus ma Wright-Foreman gli replica immediatamente al ferro e una bomba di Mazzola fa esultare la Vitrifrigo Arena (82-79). Grazie alla potenza di Shengelia, la Segafredo non molla ma un’accelerazione dello scatenato Wright-Foreman ribadisce il +3 locale.

Pajola fallisce nella replica sotto i tabelloni, Cinciarini però non chiude la contesa e Lundberg, mandato volutamente in lunetta, sigla l’85-83. Tocca quindi a Cinciarini la replica dalla lunetta, il quale fa 1 su 2 e dall’altra parte, Belinelli corre il campo e subisce il fallo dall’arco da Wright-Foreman a 7.8” dalla fine. Il capitano di Bologna non trema e pareggia ancora la partita a quota 86. L’ultima chance coach Sacchetti la affida a McDuffie, che sbaglia il tiro dal palleggio, ma Cinciarini raccoglie il rimbalzo in attacco, subisce fallo a fil di sirena e segna il libero della vittoria dell’87-86. Il numero 20 biancorosso sbaglia volutamente il secondo tentativo a cronometro fermo e Shengelia, con soli 0.8” sul cronometro, non riesce neanche a provare la “preghiera” conclusiva.

IL TABELLINO

Carpegna Prosciutto Pesaro vs Virtus Segafredo Bologna: 87 – 86 (Q1 18 – 19; Q2 33 – 36; Q3 50 – 53; Q4 72 – 72)

Carpegna Prosciutto Pesaro: McDuffie 23, Bamforth 2, Bluiett 5, Visconti, Wright-Foreman 12, Ford, Maretto ne, Tambone 6, Cinciarini 19, Mazzola 7, Totè 13.

Coach: Sacchetti

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Lundberg 15, Belinelli 18, Pajola, Dobric, Mascolo, Shengelia 16, Menalo ne, Mickey 16, Polonara 3, Zizic 8, Abass 8.

Coach: Banchi

GLI HIGHLIGHTS