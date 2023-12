La Virtus mastica amaro, il derby d'Italia lo vince l'Olimpia

Non finisce bene la settimana da Dio della Virtus Segafredo Bologna di Luca Banchi. Una settimana nella quale le Vu Nere centrano due vittorie, pesantissime in Euroleague, contro Barcellona e Maccabi, superano in Campionato una squadra ostica come Derthona ma sono costretti, all'ultimo tuffo, a cedere nel Derby d'Italia contro l'Olimpia Milano.

Al Mediolanum Forum di Assago finisce 82-80 per la squadra di Ettore Messina, una squadra che, dopo cinque sconfitte consecutive, torna a centrare la posta piena. Ma la Virtus, al netto della sconfitta contro la storica rivale, non ne esce ridimensionata. Anzi

Gioca la partita con valore e vigore, non è mai doma e nonostante sia corta, sia in termini di roster che di energie fisiche e mentali, combatte fino al minuto 40 e perde solo di -2 di scarto e nel finale.

Olimpia trascinata da un eroico Melli, autore di 15 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Maodo Lo con 14 punti. Non sono bastati alla Virtus i 16 punti di un super Belinelli, uscito però nel finale per 5 falli

Ma non c'è tempo per il rammarico e per le analisi, la Virtus ora deve solo recuperare energie e concentrarsi sul match di giovedì contro il Saski Baskonia.

La partita

Che la partita sarà intensa e combattuta lo si evince dal primo quarto, un quarto dove Olimpia e Virtus si danno battaglia su ogni pallone chiudendo la frazione sul 21-23. Nel secondo quarto l'Olimpia si assesta meglio sul parquet e piazza il parziale che, a conti fatti, risulterà decisivo.

Il quarto termina 27-21 mentre il primo tempo si chiude sul 48-44 per i padroni di casa.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Virtus, nonostante le assenze e il giorno di riposo in meno, accorcia il divario. La frazione termina 19-21 mentre il tabellone del Mediolanum Forum di Assago al minuto 30 recita Olimpia 67 - Virtus 65.

Il quarto finale è combattutissimo, la Segafredo priva di tre uomini e in debito sia fisico che mentale tiene botta. Nel finale perde anche Belinelli ma rende la vita difficile ai padroni di casa fino all'ultimo centesimo di gioco. La rimonta non si perfeziona, l'Olimpia vince 82-80 ma Coach Banchi può ricavare solo elementi positivi da questa serata.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Olimpia Milano EA7 Milano-Virtus Bologna 82-80 21-23, 27-21, 19-21,15-15

EA7 Emporio Armani Milano: Lo 14, Poythress 0, Bortolani 5, Tonut 0, Melli 15, Kamagate NE, Ricci 6, Flaccadori 10, Hall 8, Caruso NE, Shields 14, Voigtmann 10. Coach: Messina.



Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 4, Belinelli 16, Smith 7, Mascolo 0, Cacok 2, Shengelia 13, Hackett 9, Menalo NE, Polonara 3, Dunston 10, Abass 5, Cordinier 11. Coach: Banchi.



GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH