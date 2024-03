La Virtus espugna Brescia con una prova di grande autorità

La Virtus Segafredo Bologna si impone contro la Germani Brescia nel big match che chiude il programma della 24ª giornata e sale in testa alla classifica della Serie A UnipolSai 2023/24.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Al di là di una tripla di Petrucelli, gli ospiti partono meglio grazie ai tagli di Dunston e Shengelia e a un ottimo Pajola sulle due metà campo, prima che Burnell in transizione schiacci il 5-9. Due bombe consecutive di Christon, tuttavia, accendono la Germani, così come le incursioni di Burnell e Petrucelli, che annullano gli effetti di un appoggio di Dobric e siglano il sorpasso sul 15-12.

Successivamente, Belinelli e Polonara si iscrivono al match con due triple in transizione, Petrucelli non smette però di segnare dal perimetro e un tap-in di Bilan vale ancora il +4 locale (22-18). Sul finire del quarto, Polonara realizza un semigancio dal post-basso e avvicina la Segafredo sul 22-20. Successivamente, Polonara, Abass e Lundberg realizzano delle bombe che annullano gli effetti delle incursioni e di una tripla di Cournooh, prima che Burnell firmi di potenza il gran gioco da tre punti del 31-29.

La Virtus, in seguito, preme sul pedale dell’acceleratore siglando un break di 0-11 aperto da Mascolo, impreziosito da due triple di Abass e chiuso da un post-basso vincente di Shengelia. I tiri liberi segnati e una bella virata in transizione di Christon del 35-40 interrompono l’emorragia della Germani ma Shengelia e Lomasz spingono di nuovo la Segafredo sul +7. Il tempo si chiude poi con il tap-in del 39-44 di Bilan, che tiene comunque vivo l’animo di Brescia.

La ripresa si apre con un super gioco da quattro punti di Belinelli, una bomba e un appoggio di Pajola e una difesa bolognese sempre più sul pezzo, aggiornando il massimo vantaggio ospite sul +14. Un’iniziativa individuale di Christon e un’affondata facile di Bilan scuotono la Germani per il 42-53, Burnell di orgoglio al ferro accorcia ulteriormente il gap ma due bombe consecutive del glaciale Belinelli fanno ancora volare la Segafredo (44-59).

I padroni di casa, comunque sia, non vogliono mollare con l’asse Christon-Bilan e una tripla in transizione di Della Valle, Belinelli dalla lunetta ferma i tentativi di rimonta biancoblu ma poi Della Valle ribatte con la stessa moneta (52-62). Dopo un bel contropiede di Bologna chiuso da Shengelia in contropiede, un appoggio di Della Valle e un jumper di Gabriel riportano Brescia ad uno svantaggio in singola cifra ma Zizic è cinico nel piazzare il gioco da tre punti del nuovo +11 (56-67).

Sul finire del quarto, Cournooh si riprende il proscenio con una bomba a bersaglio, Polonara gli ribatte però con la stessa moneta e una super tripla sulla sirena del periodo di Lundberg annulla gli effetti di una schiacciata di Gabriel per il 61-73 dopo 30’ di partita.

Il danese della Virtus manda a bersaglio poi un’altra tripla e innesca efficacemente Polonara dall’angolo per il +16 ospiti, Petrucelli cerca di tenere in vita Brescia ma Abass appoggia a tabellone il tap-in che capitalizza ulteriormente le ottime difese felsinee (63-81 a 5’ dalla fine). Negli ultimi minuti del match, la Germani non ha più la forza per reagire e Bologna può chiudere in controllo sul 73-87.

IL TABELLINO

Germani Brescia vs Virtus Segafredo Bologna: 73-87 (Q1 22 – 20; Q2 39 – 44; Q3 61 – 73)

Germani Brescia: Christon 11, Gabriel 4, Bilan 10, Burnell 13, Massinburg 4, Tanfoglio ne, Della Valle 8, Petrucelli 14, Cournooh 8, Pollini ne, Akele 1, Porto ne.

Coach: Magro

Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 12, Belinelli 17, Pajola 10, Dobric 3, Mascolo 2, Lomazs 2, Shengelia 8, Menalo ne, Polonara 14, Zizic 4, Dunston 2, Abass 13.

Coach: Banchi

GLI HIGHLIGHTS