Virtus Bologna parte la nuova stagione, dalla società un gradito regalo per i tifosi

Pochi giorni separano la Virtus Segafredo Bologna dal raduno e al conseguente saluto dei tifosi per l’inizio della stagione di LBA ed Euroleague 2023-2024.

Nel frattempo i neo acquisti delle V Nere Bruno Mascolo e Davontae Cacok, sono stati tra i primi ad arrivare in città per svolgere le visite mediche di rito presso la Clinica Privata Villalba, Official Sponsor, e presso il centro Isokinetic di Bologna, Medical Partner di Virtus Segafredo.

La Virtus Segafredo Bologna maschile che, in attesa dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali ai prossimi Mondiali, svolgerà il primo allenamento alla palestra Porelli giovedì 24 agosto.

Il raduno di Belinelli e compagni sarà a porte aperte, così da permettere a tutti i tifosi Virtussini di assistere al primo allenamento stagionale della Segafredo. Le porte della palestra Porelli, Via dell’Arcoveggio 49/2, saranno aperte alle ore 17.00.