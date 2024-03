La Virtus passa al PalaTiziano di Roma nel posticipo della ventunesima giornata

La Virtus Segafredo Bologna sbanca il PalaTiziano ottenendo una grande vittoria contro la Oxygen Roma Basket.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Partenza sprint delle ospiti che trovano un parziale di 2-9 in meno di 120” con i canestri di Zandalasini (15 punti e 6 assist), Rupert (17 punti e 6 rimbalzi) e Cox; le padrone di casa provano a rispondere prima con Sventoraite e successivamente con la tripla di Kalu (24 punti, 5 rimbalzi e 4 recuperi), ma l'asse Zandalasini-Rupert è più vivo che mai e scrive il primo massimo vantaggio della partita (7-16).

La numero 23 di Roma cerca di dare una scossa alla squadra, le bolognesi però si affidano alle mani calde di Pasa (15 punti e 3 recuperi) per stracciare due volte la retina da dietro l'arco; Dongue (8 punti e 7 rimbalzi) si presenta dalla lunetta e fa 2/2, tuttavia Zandalasini imita la compagna in divisa numero 6 per connettere con altre due triple – intervallate dalla bomba di Romeo (9 punti) – e doppiare le avversarie sul 14-28.

Le bianconere registrano un break di 0-6 con i nomi di Consolini, Peters (13 punti, 6 rimbalzi e 3 recuperi) e André (11 punti) per il nuovo massimo vantaggio, l'ultima parola però spetta alle padrone di casa che segnano prima una tripla con Cupido e in seguito il jumper del 21-34 con Dongue.

Con le tante energie spese nel primo quarto, le due rivali abbassano l'intensità di gioco senza però risparmiarsi: Peters e Natali (9 punti e 5 rimbalzi) si scambiano cortesie da dietro l'arco, André con un tocco morbido porta la Virtus Segafredo sul +15, ma è il break di 6-2 confezionato dalla sola Kalu a rendere il passivo meno pesante (30-41).

In uscita dal time-out ci pensa ancora Zandalasini a non far perdere le redini del gioco a Bologna e sempre la numero 24 – quattro minuti più tardi – riporta il punteggio sul +15 prima che Dongue si ripresenti in lunetta, segni i liberi e mandi le squadre negli spogliatoi sul 32-45.

Ci vogliono oltre due minuti e mezzo per il primo canestro dal campo del secondo tempo, lo firma André che apre un parziale di 2-11 a cui si unisce Pasa e viene rifinito successivamente dai due tiri a cronometro fermo realizzati da Cox; la penetrazione di Kalu è un timido tentativo per far tornare in partita la Oxygen, ma Pasa segna e subisce il fallo converte il gioco da tre punti e regala il nuovo massimo vantaggio alla Virtus Segafredo sul 37-59.

La tripla di Natali mostra come Roma non abbia nessuna intenzione di alzare bandiera bianca, Peters risponde con un floater in piena area, Romeo però colpisce anche lei da dietro l'arco mettendo il punteggio sul -18; in seguito al botta e risposta a cronometro fermo tra Cupido e Peters, la numero 9 capitolina cerca di suonare la carica per la sua squadra con un palleggio, arresto e tiro, tuttavia spetta a Rupert ristabilire le gerarchie con i tiri liberi del 47-65 che chiudono il terzo quarto di gioco.

Il tandem Rupert-Peters riporta Bologna sul +22 con due giocate in transizione, Kalu mantiene alta la testa della Oxygen, ma la lunga francese in divisa numero 12 realizza la tripla che respinge anche l'ultimo tentativo di ripresa da parte della compagine romana. Il canestro di Sventoraite viene seguito – un minuto più tardi – dalla bomba di Romeo, le ospiti però non smettono di macinare gioco e costruiscono un nuovo break di 0-6 con Consolini, André e Del Pero, costringendo così coach Di Meglio a chiamare un time-out sul 54-79.

La squadra di coach Vincent – forte del suo vantaggio – vive un momento di flessione, un invito a nozze per Roma che infligge un parziale di 8-0 con la coppia Romeo-Kalu. Nel finale arriva l'ultima fiammata griffata Virtus Segafredo Bologna con uno 0-8 di controparziale – Zandalasini e Rupert ai liberi, Orsili e Peters con un runner – che chiude sul 62-88 le ostilità.

IL TABELLINO

Oxygen Roma Basket - Virtus Segafredo Bologna 62 - 88 (21-34, 32-45, 47-65, 62-88)



OXYGEN ROMA BASKET: Ndiaye, Mbaye, Romeo* 9 (0/3, 3/7), Dongue* 8 (1/6, 0/1), Cupido 7 (1/1, 1/2), Natali* 9 (0/6, 3/6), Bongiorno, Scarsi, Czukor NE, Sventoraite* 5 (2/7 da 2), Gilli NE, Kalu* 24 (8/10, 2/4) Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 12/33 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 11/18 - Rimbalzi: 27 9+18 (Dongue 7) - Assist: 8 (Romeo 3) - Palle Recuperate: 7 (Kalu 4) - Palle Perse: 15 (Kalu 5)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 2 (1/2, 0/1), Pasa* 15 (2/4, 3/4), Peters 13 (4/5, 1/1), Cox* 4 (1/2, 0/2), Rupert* 17 (2/3, 3/4), Barberis, Dojkic* 2 (1/1, 0/3), Andre' 11 (5/5 da 2), Zandalasini* 15 (5/8, 1/2), Orsili 2 (1/2 da 2), Consolini 7 (2/4, 1/1) Allenatore: Vincent P.



Tiri da 2: 24/36 - Tiri da 3: 9/18 - Tiri Liberi: 13/19 - Rimbalzi: 35 6+29 (Peters 6) - Assist: 19 (Zandalasini 6) - Palle Recuperate: 10 (Pasa 3) - Palle Perse: 9 (Peters 3)

Arbitri: Foti D., Centonza M., Yang Yao D.