La Virtus regola la Dinamo Sassari, all'Arena finisce con un netto 81-63

Successo interno per la Virtus Bologna femminile, che alla Segafredo Arena batte la Dinamo Sassari per 81-63 . Niente da fare quindi per le Women della Dinamo Sassari che cedono alle Vu Nere segnalate davvero in grande forma.

LA PARTITA

La Dinamo approccia benissimo la partita e impatta con un minibreak di 4-0 iniziale. È un sussulto nel quarto che vede la Virtus Bologna girare subito l'inerzia con la transizione e la fisicità nell' 1vs1. 8/9 dal campo per le V nere con 7 punti di Zandalasini per l'allungo delle padrone di casa (17-10).

Quando Sassari non riesce ad attaccare con pazienza e a gestire il ritmo subisce il campo aperto della squadra di Vincent, in grande condizione di forma. Raca e Carangelo tentano di tenere il Banco agganciato ma la Virtus è un rullo che concede pochissimo. La Dinamo però non vuole essere subito vittima sacrificale e reagisce con orgoglio nel secondo quarto.

La squadra di Restivo gioca con intelligenza e prova a reggere il confronto dentro l'area, la bomba di Togliani vale il 7-1 che riapre il primo tempo (26-22). Nonostante un paio di ingenuità le Women continuano a tenere testa alla Virtus, Kazcmarczik firma ancora il -4, entra ed esce la bomba di Joens, il Banco concede cinque punti in sette minuti a Bologna ma manca il guizzo per sorpassare.



Zandalasini mette un siluro di puro talento, Togliani è dentro la partita, la Dinamo non si vuole staccare (35-32). Una tripla di Joens fa volare Restivo dalla sedia, Zandalasini toglie ancora le castagne dal fuoco, Virtus avanti 40-35 all'intervallo ma che bella Sassari.

La Virtus esce dagli spogliatoi decisa a chiudere il confronto, la fisicità della squadra di Vincent è pazzesca, Rupert e Pasa si aggiungono al talento di Zandalasini, la Dinamo non riesce a reggere e prendere il parziale decisivo di 17-4 che indirizza il match (57-39).

Qui in pratica non c'è più niente da fare per le ospiti che continuano a lottare a testa alta e a cercare di rintuzzare lo scarto. La squadra di Restivo arriva anche a -12 ma la differenza è troppa per ulteriori rimonte.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 81 - 63 (25-15, 40-35, 66-49, 81-63)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 12 (4/5, 1/1), Peters 8 (3/7 da 2), Cox 5 (2/4, 0/1), Rupert* 11 (4/5, 1/1), Barberis 2 (1/1, 0/1), Dojkic* 9 (3/4, 1/3), Andre'* 12 (6/8 da 2), Zandalasini* 20 (6/6, 2/5), Orsili 2 (1/1, 0/1), Consolini Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 30/42 - Tiri da 3: 5/15 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 30 5+25 (Peters 7) - Assist: 19 (Dojkic 5) - Palle Recuperate: 6 (Andre' 3) - Palle Perse: 17 (Dojkic 4)



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Raca* 15 (7/10, 0/3), Carangelo* 7 (1/3, 1/3), Toffolo 7 (2/4, 1/4), Crudo 3 (1/4, 0/1), Kaczmarczyk* 13 (3/6, 1/1), Hollingshed* 4 (2/5, 0/4), Joens* 9 (2/7, 1/3), Spiga NE, Bebbu NE, Togliani 5 (1/5, 1/1) Allenatore: Restivo A.



Tiri da 2: 19/44 - Tiri da 3: 5/20 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 30 12+18 (Toffolo 4) - Assist: 10 (Carangelo 3) - Palle Recuperate: 12 (Joens 3) - Palle Perse: 14 (Kaczmarczyk 5)

Arbitri: Salustri V., Grappasonno F., Forni M.