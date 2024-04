Carisma, leadership e tanta esperienza: ecco il nuovo play della Fortitudo

La Fortitudo Pallacanestro Bologna annuncia in una nota di stampa di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Marco Giuri, con il quale è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

La carriera di Marco Giuri

Nato l’8 luglio 1988 a Brindisi, playmaker di 196 cm, Giuri è un giocatore caratterizzato da una notevole intelligenza cestistica e (per il ruolo occupato) da un’importante forza fisica.

Cresciuto nelle giovanili della sua città natale, Giuri si è trasferito alla Virtus Siena, con cui ha esordito in B1 all’età di 16 anni.

Tra il 2006 e il 2011, è stato impegnato con le maglie di Casale Monferrato, Vigevano, Livorno, Jesi e Potenza.

Nel dicembre 2011, Marco è tornato nella sua città d’origine: con la casacca di Brindisi ha vinto la Coppa Italia di Legadue, venendo nominato miglior giocatore italiano della competizione, oltre a conquistare la promozione in serie A al termine dei playoff.

Nel 2012/13, Giuri ha giocato a Barcellona Pozzo di Gotto, l’anno successivo a Ferentino mentre, nella stagione 2014/15, ha conquistato una nuova Coppa Italia con la maglia di Verona.

Nel biennio 2015/17, ecco materializzarsi per Marco la prima esperienza in serie A, con la maglia della Juvecaserta. Nel primo di questi due campionati, Giuri ha mantenuto una media di 6 punti in 25 minuti, nel secondo anno, invece, è salito ad una media di 6,5 punti in 26,6 minuti di impiego.

A seguire (dopo una nuova stagione a Brindisi), Marco ha messo la sua firma nella conquista dello scudetto della Reyer Venezia (stagione 2018/19), giocando circa 10 minuti di media nella finale tricolore vinta, in sette partite, contro Sassari.

Successivamente, Giuri è tornato a vestire la maglia di Caserta mentre, a seguire, ha indossato quella dell’APU Udine. Con il Club friulano ha mantenuto (nel biennio 2020/22) una media di 11 punti, 3.3 rimbalzi e 3.2 assist, conquistando la sua terza Coppa Italia.

Nell’estate 2022, Giuri ha sottoscritto un accordo biennale in serie A2 con la Blu Basket Treviglio, mantenendo nella stagione 2022/23 una media di 12.6 punti e 3.1 assist a partita, con il 40.5% al tiro dalla lunga distanza.

Nella stagione agonistica in corso, sempre a Treviglio, Marco ha viaggiato a 6.5 punti e 3 assist di media.

Marco Giuri ha anche indossato la maglia della Nazionale Under 20 nel biennio 2007/09. Ha disputato le edizioni 2007 e 2008 del Fiba Eurobasket Under 20, vincendo la medaglia di bronzo nell’anno 2007.