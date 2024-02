Un libro racconta la "Magnifica Ossesione" per Basket City

Dalla Bologna di Alberto Tomba a quella di Roberto Baggio, e in mezzo Giorgio Guazzaloca il primo sindaco di destra nella “città rossa”, Jack Frusciante, i Lunapop, i confusi anni del liceo, le okkupazioni scolastiche e le vacanze studio.

Ma soprattutto le straordinarie vicende cestistiche che avevano luogo in quella che verrà denominata “Basket City”.

Vicende che vengono filtrate dagli occhi di un bambino che diventa adolescente e poi uomo, sullo sfondo di una città che cambia con lui.

Tutto questo è Una Magnifica Ossessione l'ultimo libro di Matteo Girardi, un libro che prende vita nell’autunno del 2022 quanto l'autore trova casualmente online una foto di un’anonima partita di basket degli anni Novanta.

Sullo sfondo, sfuocati, riconosce lui e suo padre seduti in parterre a seguire l’azione. È una madeleine sportiva che suscita ricordi ed emozioni e dà origine al testo.

Un testo in cui le vicende di Virtus e Fortitudo vengono filtrate dagli occhi di un bambino che diventa adolescente e poi uomo, sullo sfondo di una città che cambia con lui.

Un coinvolgente racconto sportivo e umano in costante equilibrio fra nostalgia e ironia, in cui le vittorie e le sconfitte sul parquet si rispecchiano in quelle della vita e viceversa. Come sempre.

CHI E' MATTEO GIRARDI

L'autore di Una Magnifica Ossessione è nato a Bologna durante le rivolte studentesche del 1977, si innamora subito della pallacanestro, molto prima che la sua città diventi Basket City.

Più avanti all’università lo si vede poco, ma non si perde una partita della sua Fortitudo, e nonostante i dispiaceri che gli ha recato negli anni non smetterà mai di seguirla.

Oggi abita a Londra e quando può porta i suoi figli a vedere i colori biancoblu del Chelsea, ma solo se riesce a essere in casa in tempo per la partita della “Effe” in streaming.

Nel 2010 per Aliberti Castelvecchi ha pubblicato "Una serie di incredibili (in)successi", in cui ha raccontato il suo percorso nelle principali aziende tech, come Facebook e Yahoo!