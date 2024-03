Coppa Italia, la Fortitudo passeggia sul Trapani Shark e vola in finale

La Flats Service Fortitudo Bologna è la seconda finalista della Coppa Italia LNP 2024 di Serie A2, superando a Roma per 57-89 la Trapani Shark con una grandissima prova di squadra.

Sempre avanti nel punteggio la squadra di coach Caja, con un superlativo Mark Ogden da 24 punti, 7 rimbalzi e 6 falli subiti; ottimo anche Pietro Aradori con 17.

Per Trapani, mai in gara, 12 di Horton e 11 di Notae. Nella finale di domani sera (ore 20.45) i biancoblù sfideranno in un derby regionale l'Unieuro Forlì.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LNP) - Buon inizio della Fortitudo Bologna con 6 punti di uno scatenato Freeman (3-8 al 3°). Trapani fa fatica in attacco, e la Fortitudo allunga con Ogden (5-13 al 7°). Trapani tira male in attacco (4/19 nel primo periodo) ed alla prima pausa è +9 Flats Service (10-19).

Ogden e Freeman firmano il +13 biancoblù (10-23 all'11°) in apertura di secondo parziale. Trapani rimonta qualche lunghezza con Imbrò e Horton (17-25 al 13°), e da lì il vantaggio fortitudino si mantiene piuttosto costante, fino al +11 dell'intervallo lungo (28-39 con una tripla di Ogden).

In apertura di terzo periodo 5 punti di Aradori consegnano il +15 alla Flats Service (31-46 al 23°), contro una Trapani in difficoltà offensive; il vantaggio bolognese cresce, con Sergio e Taflaj che danno il +19 (44-63 al 29°). Un libero di Fantinelli consegna il +20 alla Fortitudo a fine terzo periodo (47-67).

Nell'ultimo parziale Bologna aumenta ancora il proprio vantaggio, che supera le 30 lunghezze (49-80 al 34° con le triple di Panni e Aradori). Finisce 57-89, la Fortitudo è in finale contro Forlì.

IL TABELLINO

Trapani Shark - Flats Service Fortitudo Bologna 57-89 (10-19, 18-20, 19-28, 10-22)



Trapani Shark: Chris Horton 12 (5/6, 0/0), J.d. Notae 11 (4/6, 0/4), Matteo Imbro 10 (3/5, 0/3), Rei Pullazi 7 (2/2, 0/3), Fabio Mian 5 (0/2, 1/7), Pierpaolo Marini 5 (0/3, 1/5), Marco Mollura 4 (0/2, 0/1), Yancarlos Rodriguez 3 (0/0, 0/0), Joseph yantchoue Mobio 0 (0/3, 0/2), Andrea Renzi 0 (0/1, 0/2), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 35 - Rimbalzi: 31 17 + 14 (Chris Horton 9) - Assist: 4 (J.d. Notae 2)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 24 (4/6, 4/6), Pietro Aradori 17 (4/7, 3/6), Deshawn Freeman 12 (6/6, 0/0), Matteo Fantinelli 11 (5/5, 0/2), Alessandro Panni 8 (1/1, 2/3), Riccardo Bolpin 6 (2/2, 0/4), Alessandro Morgillo 4 (2/4, 0/0), Luigi Sergio 3 (0/0, 1/1), Celis Taflaj 2 (1/2, 0/3), Vitalii Kuznetsov 2 (1/1, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Mark Ogden 7) - Assist: 16 (Matteo Fantinelli 9)