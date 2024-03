Coppa Italia, tra la Fortitudo e la finale c'è l'ostacolo Trapani Shark

Vigilia della semifinale di Coppa Italia per la Fortitudo Bologna pronta a sbarcare a Roma per giocarsi le proprie carte per conquistare un trofeo mai messo in bacheca. Una qualificazione alla Final Four di Coppa Italia assolutamente meritata e conquistata, sul campo, mantenendosi costantemente ai vertici del girone Rosso.

Il pass per la kermesse di Roma è stato conquistato grazie alle 17 vittorie ottenute nelle prime 22 partite disputate, per una squadra che non era di certo partita coi favori del pronostico da parte della maggioranza degli addetti ai lavori.

Non c'è stato un momento decisivo "su tutti" che ha portato la Effe alla qualificazione, bensì l'assoluta costanza di rendimento mantenuta nell'arco delle prime 22 giornate della stagione regolare.

Tra la Fortitudo e la finale c'è però un ostacolo terribile, la capolista del Girone Verde, il Trapani Shark i cannibali della Serie A2 con una statistica prima della Final Four di 24 vittorie e due sole sconfitte.

Sulla carta in favoriti numero uno per la vittoria finale. Si gioca sabato 16 marzo al PalaTiziano, il Palazzetto dello Sport di Roma palla a due alle ore 20:45. L'eventuale finale è in programma domenica 17 marzo, sempre al PalaTiziano, alle ore 20.45.

Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa Coach Attilio Caja e Alessandro Panni. Ecco le loro parole.

La conferenza stampa di Caja e Panni

“Coppa Italia? Abbiamo il 25% di chances in partenza, noi come le altre 3 squadre che parteciperanno - dichiara Coach Caja - Abbiamo la consapevolezza di esserci meritati questa possibilità: cercheremo di essere competitivi".

"La forza di Trapani non devo certo scoprirla né presentarla io. In attacco sono davvero forti e questa loro forza offensiva li può portare, qualche volta, a concedere qualcosina in difesa. È qui che dovremo essere bravi (anzi, perfetti) nell'approfittarne se vorremo uscire vittoriosi. Servirà il contributo da parte di tutti i miei giocatori”.

Gli fa eco Alessandro Panni; “Ci attende un impegno durissimo, ma anche altrettanto stimolante. Fa piacere essere arrivati a questa Final Four e credo si possa tranquillamente dire che ce la siamo meritata".

"Sono sempre più contento di far parte di questo gruppo. A livello personale, credo che i miglioramenti da agosto ad ora, sia miei ma anche della squadra, siano evidenti".

"Pensiamo a questa Final Four, poi entreremo sempre più nel vivo della stagione. Speriamo di arrivarci in salute, vogliamo far bene e daremo il massimo fino alla fine, senza precluderci alcun possibile traguardo”.