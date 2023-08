Fortitudo Bologna, definito il roster ed il programma della preseason

La Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica, dal proprio sito, le date degli impegni precampionato che la prima squadra della Flats Service sosterrà in vista del via ufficiale alla stagione della Serie A2 2023-2024, previsto per martedì 12 settembre, a Piacenza, con il primo match di Supercoppa.

Giovedì 31 agosto, (Udine, Memorial Pajetta):

Fortitudo Flats Service- K. K. Skrljevo (CRO)

Venerdì 1 settembre (Udine, Memorial Pajetta).

In base ai risultati delle semifinali, la Fortitudo Flats Service sarà impegnata contro l’APU Udine o la Reale Mutua Torino, in orario da definire.

Mercoledì 6 settembre (sede e orario da definire):

Fortitudo Flats Service- Pallacanestro Forlì 2015

Le due partite della prima fase di Supercoppa si giocheranno nelle serate di martedì 12 e sabato 16 settembre, rispettivamente a Piacenza, contro l’Assigeco e al PalaSavena di San Lazzaro, contro la Benedetto XIV Cento.

Questo invece il roster completo con i relativi numeri di maglia

0 - Giordano

3 - Sergio

4 - Aradori

5 - Conti

9 - Bolpin

11 - Panni

21 - Fantinelli

33 - Freeman

35 - Ogden

36 - Morgillo

44 - Taflaj

Coach: Attilio Caja