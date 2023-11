Fortitudo, arriva la prima sconfitta al PalaDozza

Squadra in casa

Squadra in casa Fortitudo Bologna

Finisce male, malissimo, il ritorno della Fortitudo al PalaDozza dopo due trasferte consecutive in terra friulana. Due trasferte che, se da un lato, erano costate la prima sconfitta stagionale, con la Apu Udine, avevano indicato, con chiarezza, che al netto del passaggio al vuoto del PalaCarnera la capolista del Girone Rosso della Serie A2 era solida, reattiva e presente a sé stessa.

Tutti fattori che, però, svaniscono in un lampo, nella sfida contro la Tezenis Verona dove i ragazzi di Coach Caja approcciano il match nel peggiore dei modi, faticano a rientrare in corsa e cedono, di schianto, nel quarto finale incassando la prima sconfitta al PalaDozza e la seconda in stagione. Una sconfitta che apre lo spazio alla rimonta delle dirette concorrenti alla promozione che ora sono tutte a due punti di distanza.

La partita

Parte malissimo la Fortitudo che al termine della prima frazione si trova sotto di -10, 12-22 il parziale. Un approccio al match incredibilmente negativo e che di fatto costa la sconfitta.

Nella seconda frazione i ragazzi di Caja tornano sul parquet più determinati, combattono palla su palla e accorciano il gap di 3 punti. La frazione termina 19-16 mentre il primo tempo si chiude sul 31-38.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo dà la sensazione di aver capito la lezione, mette in gioco intensità, classe, punti e rimbalzi e sembra poter conquistare senza troppa difficoltà la partita. Il quarto termina 20-11 mentre il tabellone del PalaDozza al minuto 30 recita Fortitudo 51, Tezenis 49.

Ma nel quarto finale, quando tutto il pubblico si aspetta la zampata finale di Aradori e compagni, arriva durissima la reazione di Verona che centra un parziale di +9, 17-26 che vale frazione e partita. Finisce 68-75 e il pubblico mastica amaro.

Il tabellino

Flats Service Fortitudo Bologna - Tezenis Verona 68-75 (12-22, 19-16, 20-11, 17-26)



Flats Service Fortitudo Bologna: Alessandro Panni 15 (0/0, 5/8), Riccardo Bolpin 13 (2/2, 3/5), Pietro Aradori 10 (2/6, 1/5), Alberto Conti 9 (2/3, 1/2), Deshawn Freeman 8 (3/8, 0/0), Matteo Fantinelli 6 (3/5, 0/3), Mark Ogden 4 (0/4, 1/5), Luigi Sergio 3 (0/1, 1/2), Alessandro Morgillo 0 (0/2, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Mark Ogden 8) - Assist: 13 (Matteo Fantinelli 4)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 19 (7/10, 1/5), Lorenzo Penna 14 (1/1, 2/6), Liam Udom 11 (1/3, 3/7), Francesco Stefanelli 9 (2/2, 1/4), Kamari Murphy 7 (2/9, 0/0), Ethan Esposito 6 (2/4, 0/1), Saverio Bartoli 4 (0/1, 1/1), Nemanja Gajic 3 (0/0, 1/2), Giulio Gazzotti 2 (1/2, 0/1), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Liam Udom 9) - Assist: 12 (Lorenzo Penna 5)