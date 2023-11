La Fortitudo fatica ma riparte e arriva una bella vittoria in trasferta

Squadra in casa

Dopo la brutta sconfitta patita in settimana in Friuli per mano dell'Apu Udine, peraltro la prima della stagione dopo una striscia di otto vittorie consecutive, la Fortitudo Bologna riparte, a fatica, ma riparte.

La ripartenza arriva sempre in terra friulani e sull'ostico parquet del PalaGesteco, la tana della UEB Cividale. La Effe porta a casa un’altra vittoria, la nona, dopo un finale al cardiopalma, e lottando fino all’ultimo possesso. Finisce 65-69 con Aradori che piazza il primo trentello stagionale molto ben supportato da Freeman e Odgen che chiudono in doppia cifra.

La partita

Parte bene la Fortitudo che al termine della prima frazione è avanti di +5, 10-15 il parziale. Nel secondo quarto i padroni di casa, spinti dalla Marea Gialla, provano ed entrare in partita con più costrutto ma è sempre la Fortitudo a menare le danze.

La frazione termina 13-17 per un combinato disposto alla fine del primo tempo di 23-32. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo accusa un primo calo fisico e mentale che permette alla UEB di rimanere attaccata al match. La frazione finisce 19-19 mentre il tabellone del PalaGesteco al minuto 30 recita Cividale 42, Fortitudo Bologna 51.

Nel quarto finale si scatenano Redivo e Cole e i ragazzi di Caja faticano a tenere il passo, ne è testimone il punteggio della frazione 23-18 ma un punteggio che non descrive a pieno il fatto che al minuto 39:16 si era sul 65-66. Ma nei secondi finali la maggior esperienza della Fortitudo gioca un ruolo decisivo. Aradori prende un fallo vitale e segna due liberi, Ogden piazza una stoppata decisivi e negli ultimi secondi sempre Aradori prende un altro fallo, segna un altro libero e chiude la contesa sul 65-69. Inutile il tiro forzato da tre di Rota che sempre l'onnipresente Aradori va a raccogliere sotto il proprio canestro.

Il tabellino

UEB Gesteco Cividale - Flats Service Fortitudo Bologna 65-69 (10-15, 13-17, 19-19, 23-18)



UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 22 (6/8, 3/9), Vincent Cole 15 (1/3, 4/8), Gabriele Miani 13 (6/16, 0/3), Giacomo Dell'agnello 5 (2/4, 0/0), Leonardo Marangon 4 (2/2, 0/4), Eugenio Rota 3 (0/0, 1/6), Matteo Berti 2 (0/2, 0/0), Giacomo Furin 1 (0/0, 0/0), NicolÒ Isotta 0 (0/1, 0/0), Andrea Baldini 0 (0/0, 0/0), Michele D'onofrio 0 (0/0, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Gabriele Miani 9) - Assist: 17 (Eugenio Rota 6)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 30 (9/14, 3/9), Deshawn Freeman 14 (6/7, 0/0), Mark Ogden 12 (2/12, 2/3), Matteo Fantinelli 7 (3/5, 0/0), Riccardo Bolpin 4 (2/7, 0/1), Alessandro Panni 2 (1/1, 0/3), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/1, 0/1), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Mark Ogden 12) - Assist: 17 (Matteo Fantinelli 10)