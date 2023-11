Fortitudo nel nome di Charles Jordan è prima a punteggio pieno

Grinta, tenacia e determinazione per tutti i 40 minuti, altra partita, altro risultato utile per la Fortitudo Bologna in un PalaDozza SOLD OUT. Un PalaDozza che tributa il doveroso omaggio al compianto Charles Jordan e che al tempo stesso si spella le mani per una squadra che, a dispetto delle parole di Coach Caja, non può più nascondersi.

Contro il Sella Cento arriva l'ottava vittoria su otto incontri in stagione, primo posto assoluto con due punti di vantaggio sull'Unieuro Forlì e soprattutto con un match da recuperare. Il cammino è segnato ora sta ai ragazzi della Effe percorrerlo. Nel match di oggi da segnalare i quattro atleti in doppia cifra: Ogden che ne mette 20, seguito a ruota da Freeman che chiude a 19, molto bene Fantinelli che ne mette a referto 16 e il sempre più positivo Bolpin che chiude a 11.

Ma non c'è tempo per respirare mercoledì 15 è in programma il recupero con l'Apu Udine e domenica 19 i biancoblu fanno visita alla rognosissima Ueb Gesteco Cividale. "Qui si parrà la nobiltatae" del roster di Caja.

La partita

Parte subito fortissima la Fortitudo che nel primo quarto accumula subito +7 di vantaggio, 24-17 il parziale. Nel secondo quarto il pubblico si aspetta la fuga della Effe ma Cento si mette meglio in campo e ribatte colpo su colpo.

La frazione finisce sul 23-23 per un combinato disposto a fine primo tempo di 47-40.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo accelera e chiude il match. La frazione si chiude con un netto 23-11 mentre il tabellone del PalaDozza al minuto 30 recita Flats Service 70 - Sella 51.

L'ultimo quarto serve solo per le statistiche, gli ospiti se lo aggiudicano recuperando 7 dei 19 punti di distacco ma la rimonta è insufficiente. La Fortitudo vince 84-72 e vola altissima in classifica.

Il tabellino

Flats Service Fortitudo Bologna - Sella Cento 84-72 (24-17, 23-23, 23-11, 14-21)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 20 (5/8, 2/6), Deshawn Freeman 19 (7/10, 0/1), Matteo Fantinelli 16 (3/8, 3/4), Riccardo Bolpin 11 (5/7, 0/0), Celis Taflaj 6 (3/4, 0/1), Alberto Conti 4 (1/5, 0/4), Alessandro Panni 3 (0/0, 1/2), Luigi Sergio 3 (0/0, 1/3), Alessandro Morgillo 2 (1/2, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Matteo Fantinelli 10) - Assist: 23 (Riccardo Bolpin 10)



Sella Cento: Dominique Archie 17 (5/8, 1/2), Tyler francis Sabin 14 (4/8, 2/6), Federico Mussini 10 (4/8, 0/2), Yankiel Moreno 10 (2/4, 2/3), Maximilian Ladurner 8 (3/4, 0/0), Mattia Palumbo 7 (1/1, 1/2), Davide Bruttini 3 (1/3, 0/0), Daniele Toscano 2 (0/1, 0/4), Gregor Kuuba 1 (0/1, 0/2), Pietro Magni 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bucciol 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 28 4 + 24 (Daniele Toscano 6) - Assist: 9 (Federico Mussini 4)