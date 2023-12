La Fortitudo perde il derby ma mantiene il fattore campo

Non finisce bene per la Fortitudo Bologna il derby emiliano-romagnolo dell'Unieuro Arena contro la Pallacanestro Forlì. O meglio non finisce bene a livello di risultato ma in maniera positiva nel computo del doppio confronto.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla sfida. Bella, dura, calda, intensa, equilibrata talmente equilibrata da essere stata decisa solo nei secondi finale del tempo supplementare. È finita 77-74 per Forlì dopo che al termine dei 40 di gioco il match si era chiuso sul 63-63.



Decisivi per la vittoria dei padroni di casa i colpi di Johnson e Cianciarini e la tenuta di squadra nei momenti decisivi. Ma la vittoria di Forlì ha un risvolto positivo della medaglia. La Fortitudo, infatti, limita il passivo al -3 finale che, combinato con il +10 della gara di andata consente alla squadra di Coach Caja di conservare la testa del Girone Rosso ed il fattore campo in un eventuale scontro diretto.

La partita

Che il match sarà equilibrato lo si evince già dal primo quarto chiuso dalle due formazioni sul 12-12. Nel secondo quarto la squadra di casa prende in mano le redini del gioco, inizia a macinare punti e crea un primo break.

Il quarto termina 21-18 un dato che sommato a quello dei primi 10' di gioco manda le squadre al riposo sul 33-31 per i padroni di casa.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga torna a regnare sovrano l'equilibrio. La frazione termina 16-16 ed il tabellone dell'Unieuro Arena al minuto 30' recita Forlì 49, Fortitudo 47.

Il quarto finale è uno spot per la Serie A2, azioni spettacolari, ribaltamenti di fronte, intensità equilibrio, equilibrio che viene spezzato da Odgen a 50 secondi dalla fine. Si entra negli ultimi 30'' di gioco con la Fortitudo avanti ma il tiro da tre di Valentini a 2 secondi dal termine impatta il match e manda tutti al supplementare.

All'overtime la Fortitudo gioca alla pari nonostante il calo fisico ma nel momento decisivo del gioco sale in cattedra Pollone che prima piazza la tripla del vantaggio e poi nel finale conquista un fallo, con due tiri liberi connessi che fissano il punteggio finale sul 77-74. L'Unieuro Arena fa festa ma Caja in cuor suo, nonostante la sconfitta, sa di aver scampato un pericolo importante

Il tabellino

Unieuro Forlì - Flats Service Fortitudo Bologna 77-74 (12-12, 21-18, 16-16, 14-17, 14-11)



Unieuro Forlì: Xavier Johnson 19 (5/13, 2/3), Daniele Cinciarini 14 (1/1, 2/6), Luca Pollone 11 (0/2, 3/6), Fabio Valentini 11 (1/2, 3/7), Kadeem Allen 8 (2/10, 0/4), Giacomo Zilli 6 (3/3, 0/0), Davide Pascolo 6 (3/4, 0/0), Federico Zampini 2 (1/3, 0/0), Todor Radonjic 0 (0/1, 0/1), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/3), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Davide Pascolo 8) - Assist: 15 (Fabio Valentini 4)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 20 (2/6, 3/7), Matteo Fantinelli 19 (8/15, 1/3), Deshawn Freeman 16 (6/9, 0/0), Pietro Aradori 10 (2/7, 1/3), Riccardo Bolpin 5 (1/2, 1/7), Alberto Conti 4 (1/3, 0/2), Alessandro Panni 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/1, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 27 - Rimbalzi: 46 13 + 33 (Mark Ogden 14) - Assist: 12 (Matteo Fantinelli 4)