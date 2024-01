Fortitudo corsara a Piacenza: difeso il primato in campionato

Nell'insidiosa, insidiosissima, trasferta di Piacenza la Flats Service Fortitudo Bologna ribadisce, una volta di più che in questa stagione fa sul serio.

Sul parquet del PalaBanca la squadra di Coach Caja centra la vittoria numero sedici in stagione, su diciannove incontri, tenendo a bada l'Unieuro Forlì che dopo la vittoria in casa contro la Tezenis Verona per una notta l'aveva raggiunta in vetta.

Decisivi per la vittoria della Effe le prestazioni di Bolpin, Morgillo e Fantinelli che chiudono il referto in doppia fila cucendo la tela durante tutto l'arco dei 40' minuti di gioco con forza sapienza e perizia.

A tre giornate dalla fine della Regular Season la Fortitudo ha il destino nelle proprie mani e quando alla guida c'è un vecchio lupo di mare come Caja, arrivare in porto con il vessillo è quasi un obbligo.

LA PARTITA

Parte bene la Fortitudo che al termine della prima frazione è avanti di +1, 15-16 il parziale. Parziale che diventa break nella ripresa quando i biancoblu mettono un solco di +8, 15-23 il parziale, che manda le squadre al riposo lungo sul 30-39.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga ci si aspetta la reazione della coriacea Piacenza ma la capolista ha la forza, e il merito, di tenere botta di entrare nei dieci minuti finali avanti sempre di +9, 43-52 il parziale.

Nel quarto finale la Fortitudo paga un po’ la fatica messa nelle gambe e nella testa nei 30 minuti precedenti ma lo sforzo di Piacenza si infrange sulla difesa degli ospiti che rintuzzano la rimonta, che si ferma a -4 e chiudono la sfida portando a casa una vittoria che vale tanto oro quanto pesa

IL TABELLINO

UCC Assigeco Piacenza - Flats Service Fortitudo Bologna 59-63 (15-16, 15-23, 13-13, 16-11)



UCC Assigeco Piacenza: Giovanni Veronesi 15 (2/3, 3/10), Malcolm Miller 13 (3/5, 2/6), Niccolo Filoni 8 (3/3, 0/1), Michele Serpilli 8 (0/2, 2/3), Brady Skeens 5 (2/3, 0/0), Federico Bonacini 5 (1/3, 1/4), Gherardo Sabatini 3 (1/1, 0/4), Lorenzo Querci 2 (1/3, 0/4), Filippo Gallo 0 (0/0, 0/2), Ursulo D’almeida 0 (0/0, 0/0), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Brady Skeens 11) - Assist: 10 (Gherardo Sabatini 5)



Flats Service Fortitudo Bologna: Riccardo Bolpin 13 (2/4, 2/5), Alessandro Morgillo 13 (5/5, 0/0), Matteo Fantinelli 11 (4/8, 1/3), Pietro Aradori 8 (3/8, 0/1), Deshawn Freeman 8 (3/4, 0/0), Mark Ogden 6 (3/9, 0/2), Luigi Sergio 4 (2/2, 0/0), Alessandro Panni 0 (0/0, 0/1), Nicola Giordano 0 (0/1, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Alberto Conti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Pietro Aradori 11) - Assist: 19 (Riccardo Bolpin 7)