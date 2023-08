La Logimatic Ozzano definisce il Team Comunicazione

I New Flying Balls cambiano pelle, anche dietro le quinte. Per quanto riguarda l’area Comunicazione, la Società ha scelto di incaricare l’agenzia Wildcom Itala S.r.l. per dirigere l'ufficio stampa e la divulgazione, attraverso i canali istituzionali e le piattaforme social.

Ad Enrico Bonzanini, nominato Responsabile Area Comunicazione, saranno affiancati i giornalisti Nicola Pozzati e Sebastiano Moretto, con il compito di proseguire e potenziare un'opera già improntata nelle precedenti cinque stagioni, potendosi avvalere della fondamentale opera di coadiuvazione e supervisione garantita da Marco Rivola. Nel team sarà presente anche il confermato Federico Fioravanti il quale, dopo il successo delle iniziative di fidelizzazione locale realizzate nella stagione 2022/23, manterrà la propria carica di “Strategy Manager” dei New Flying Balls.

Una squadra tutta nuova per il Club biancorosso, con l’obiettivo di agevolare un legame diretto e trasparente con tifosi, media e sponsor attraverso la riorganizzazione totale di un apparato chiamato a raccontare il cambio di progettualità avviato nell'estate in corso e, più in generale, tutto ciò che circonda il mondo “Flying”, accorciando i tempi che separano dai 40 minuti più importanti della settimana.

I New Flying Balls si pongono l’ambizioso obiettivo di stringere un rapporto più stretto con tv, giornali e blog di settore, provando a capitalizzare mediaticamente un progetto giovane che guarda inevitabilmente al futuro. L'obiettivo è parlare, e sentir parlare di Ozzano in una maniera diversa, con una cadenza maggiorata rispetto al solo fine settimana: attraverso rubriche e “focus”, i tesserati si racconteranno e saranno messi a disposizione alla ricerca dei presupposti per un vero legame – di trasparenza, disponibilità, rispetto, stima e fiducia reciproca – con tutti coloro che lo desiderino e si interessino delle vicende del Club.

“Una sfida nella sfida” che la Società vuole provare a vincere per costruendo una moderna modalità di comunicare il prepartita: l'avvicinamento al match, le vibrazioni che arrivano dall'interno degli spogliatoi sino al riscaldamento, per arrivare al quarto suono della sirena conclusiva, con le dichiarazioni dei protagonisti sia di Ozzano che degli avversari. Questo ogni qualvolta si disputi un match al “Pala Arti Grafiche Reggiani”. Non marginale sarà la valorizzazione della radiocronaca e telecronaca di LNP Pass: un mezzo comunicativo potente che annette al proprio interno la possibilità – efficientando i tempi – di veicolare la maggior quantità di curiosità, iniziative e valori della Società. Fondamentale sarà il consolidamento dei rapporti con gli uffici stampa delle società avversarie e con gli organi di Lega al fine di creare una “banca media” che si fondi sul principio di reciprocità.

Motore di tutte le iniziative saranno i canali social – Instagram e Facebook su tutti – utili ad azzerare il più possibile la distanza mediatica tra squadra ed esterno, aprendo gli spogliatoi agli smartphone di tutti gli appassionati di basket. Alimentare la passione a tinte biancorosse e stuzzicare curiosità e passione nella comunità ozzanese con un focus mirato sulle giovani generazioni, rendendo la Pallacanestro cittadina un volano, appetibile per le tante aziende e attività commerciali del territorio comunale, capace di veicolare i brand dei partner commerciali in maniera visibile e riconoscibile su tutto il territorio nazionale. Un nuovo corso comunicativo, a completa disposizione del nuovo il nuovo “Title sponsor”, Logimatic Group.