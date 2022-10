Notte fonda a Belgrado: la Virtus perde ancora in Europa

Quarto appuntamento per la Virtus Segafredo Bologna che è ospite del Partizan alla Stark Arena. Avvio contratto dei bianconeri che faticano a trovare la via del canestro, ma le principali difficoltà sono in difesa dove le sfuriate offensive di Nunnaly e Madar fanno tanto male, che i padroni di casa producono ben 27 punti nel primo quarto rispetto agli 11 della squadra di Scariolo. Nel secondo tempo un sussulto della Virtus, che migliora le proprie percentuali da oltre l’arco e stringe la difesa, costringe il Partizan a tiri difficili e torna a contatto sul – 8, massimo svantaggio per i bianconeri. Nella seconda metà del quarto però gli uomini di Obradovic tornano ad alzar l’intensità e creano un nuovo gap che segna 51-32 all’intervallo. La ripresa della partita segue lo stesso canovaccio con la Virtus che fatica a contenere Nunnaly e Lessort, sotto canestro, che anche raddoppiato riesce ad essere pericoloso sia in fase difensiva che offensiva. Nonostante il cambio difensivo con la zona, la Segafredo non riesce a produrre pericoli rilevanti anche date le basse percentuali (10/22 da due e 4/20 da tre) e chiude il terzo parziale sotto 69-47. L’ultimo parziale, in salita per la Segafredo, conferma quanto si è visto nei precedenti 30 minuti, e la partita entra cosi nel garbage time, con il tiro finale di Mannion che sancisce la fine della gara sul punteggio di 90-62 per il Partizan (virtus.it).

Partizan-Virtus, il tabellino

Partizan Nis Belgrado vs Virtus Segafredo Bologna: 90 – 62 (Q1 27 – 11; Q2 24 – 21; Q3 18 – 15)

Partizan Nis Belgrado: Vukcevic 8, Leday 4, Koprivica 4, Punter 10, Papapetrou 2, Exum 3, Nunnally 20, Glas n.e, Lessort 14,Trifunovic, Andjusic 14, Madar 11.

Coach: Obradovic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 3, Mannion 4, Belinelli 3, Pajola 5, Bako 11, Jaiteh 6, Lundberg 4, Hackett 5, Mickey 5, Weems 10, Ojeleye 6, Teodosic.

Coach: Scariolo

Arbitri: JUAN CARLOS GARCIA, PIOTR PASTUSIAK, MAXIME BOUBERT.