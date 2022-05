Super difesa della Virtus: vittoria contro Pesaro

Gara-2 alla Virtus Segafredo Arena, Virtus e Pesaro si reincontrano dopo 48 ore dalla sfida vinta dalla squadra di Coach Scariolo, out Shengelia, rientra nei dodici Milos Teodosic.

Virtus Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro, la gara

Primi 5′ di gara equilibrati, la Segafredo prova imporre il proprio ritmo e la popria fisicità con Hackett e Weems ma la Carpegna rimane attaccata ai bianconeri (7-6), ospiti che reagiscono trovando il vantaggio con Sandford ma Alibegovic piazza il break del 5 a 0 che riporta a -1 i bianconeri alla prima sirena, 12 a 13. Ora è la Carpegna che prova a scappare ma Belinelli trova la tripla e ferma tutto (17-17), poco dopo è sempre il capitano, seguito da Tessitori, a trovare nuovamente il vantaggio che obbliga la panchina marchigiana ad interrompere il gioco, la difesa virtussina non lascia troppo spazio di manovra, Sandford e Lamb sbagliano mentre Hervey e Tessitori costruiscono il parziale che vale il +6 a di 4′ dall’intervallo lungo (24-18). Partita che vive di fiammate, Pesaro si riporta a -3 quando scatta l’ultimo minuto di gioco, Weems però trova la tripla ed è l’ultimo canestro del primo tempo, la seconda sirena suona sul punteggio di 31 a 25. Secondo tempo che inizia con Hervey e Jaiteh che sotto le plance creano non pochi problemi alla difesa avversaria, Hackett mette la tripla e la Virtus si prota sul +11 dopo 3′ dalla ripresa del gioco (40-29), il lungo francese allunga il vantaggio fintando alla grande e rubando il tempo a Jones, panchina della Carpegna costretta a chiamare il time out prima che sia troppo tardi, la reazione non si fa attendere ma Weems esce dai blocchi, trova la tripla e riporta a +10 i suoi compagni di squadra. La partita si innervosisce, Jones lascia il parquet di gioco dopo aver commesso in maniera ingenua il quinto fallo, Sampson stoppa Camara e si entra così nell’ultimo minuto, Tambone segna dalla media e dopo 30′ il punteggio è di 47 a 38. Ultimo quarto che si apre con Pajola che dalla lunetta fa 2/2, Sampson trova prima la schiacciata vincente e poi raccoglie il rimbalzo che vale il +16 per la Segafredo, la VL accusa il colpo, non riesce più a penetrare in maniera decisa nel pitturato e da fuori la mira è piuttosto latitante, d’altra parte Bologna rimane concentrata, si affida ad Alibegovic che chiude il gioco da tre, Mannion segna dall’arco e la squadra di Coach Scariolo ipoteca Gara-2 con 3′ abbonadanti in anticipo toccando il +20 (64-44). La gara si tinge ormai di bianconero, Cordinier trova giocate e punti che distruggono definitivamente le ultime speranze di rimonta avversarie e la Virtus trionfa anche in Gara-2 con il punteggio di 70 – 51 (virtus.it).

Virtus Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Carpegna Prosciutto Pesaro: 70 – 51 (Q1 12 – 13; Q2 31 – 25; Q3 47 – 38)

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 4, Cordinier 4, Mannion 8, Belinelli 7, Pajola 4, Alibegovic 10, Hervey 6, Jaiteh 7, Hackett 6, Sampson 6, Weems 8, Teodosic ne.

Coach: Scariolo

Carpegna Prosciutto Pesaro: Mejeris 12, Moretti 4, Tambone 6, Lamb, Camara 1, Zanotti 3, Sanford 7, Demetrio 5, Delfino 2, Jones 8.

Coach: Banchi

Arbitri: ROSSI M. – MARTOLINI A. – BORGO C.

