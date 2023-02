Final Eight, la finale va a Brescia: Virtus sconfitta

Tredici anni dopo la Virtus Bologna torna a disputare la finale di Coppa Italia, a Torino le V Nere di Coach Scariolo sfidano la Germani Brescia.

La squadra lombarda parte forte piazzando subito il 5 a 0 di parziale, la risposta virtussina non si fa attendere, Hackett, Teodosic e Shengelia trovano subito il controsorpasso sfruttano la penetrazione nel pitturato (6-5), gara che rimane equilibrata fino a quando Della Valle prova a piazzare il primo solco della gara trovando il +4 a 4′ dalla prima sirena (8-12); entrambe le difese non lasciano troppo spazio alla fantasia degli avversari, punteggio basso in questo inizio di gara. Ojeleye prova a ricucire lo svantaggio, Burns allunga di nuovo a +6, Mickey fa 1/2 ai liberi e poco dopo trova la conclusione dalla media, Belinelli viene fermato irregolarmente e a cronometro fermo è preciso, sirena e primo quarto che si chiude sul punteggio di 16 a 17. Belinelli ritrova il pareggio in due volte consecutive, assist sempre del capitano per l’appoggio vincente di Mickey che vale il momentaneo +2 virtussino, pareggio di Petrucelli e nuovo vantaggio firmato da Shengelia (1/2) dopo 4′ dalla ripresa del gioco, Della Valle chiude il gioco da tre punti e a cronometro fermo allunga a +4, Weems corregge il tap-in di Teodosic saltando sopra tutti quando si entra negli ultimi 3′ del primo tempo (27-29). Burns mette il turbo e piazza il break del +6, Weems penetra di forza e segna, Burns è però una spina nel fianco della difesa virtussina trovando ora la soluzione dall’arco, 2/2 di Petrucelli, Teodosic cerca di evitare la doppia cifra di svantaggio ma il tap-in di Petrucelli manda la Virtus Boologna a -10, sirena e squadre negli spogliatoi sul punteggio di 30 a 40 Brescia. Brescia parte di nuovo forte e allunga a +15 il proprio vantaggio, Teodosic ed Hackett provano a costruire la rimonta prima che Cournooh trovi altri tre punti dall’arco, risponde ancora Teodosic dalla lunetta (2/2) ma l’ex Cournooh punisce ancora la difesa virtussina segnando il +14 che obbliga la panchina virtussina a chiamare il time out a 5′ scarsi dalla terza sirena (38-52). Shengelia e Mickey provano a scuotere i compagni, Hackett trova la tripla del -12 e questa volta il time out è chiamato dalla panchina bresciana a 2′ dalla terza sirena (47-59), gli animi si infiammano, tecnico per entrambe le parti Petrucelli-Shengelia, Ojeleye fa 2/2 dalla lunetta che vale il -10 alla terza sirena (51-61).

Belinelli tiene vive le speranze virtussine segnando la tripla del -8, Shengelia fa 2/2 e di nuovo Belinelli scappa in contropiede per insaccare il -4 bianconero (60-64), la finale torna ad essere in equilibrio a 6′ dalla fine, 3/3 di Della Valle che trova ancora la risposta da tre del capitano di Bologna, anche il giocatore georgiano si rende protagonista chiudendo il gioco da tre punti che vale ora il -2 (66-68), ed infine il capitano mette la tripla del -1 a 4′ abbondanti ancora da giocare (69-70). Gara ancora in equilibrio, squadre che si trovano punto a punto, Della Valle segna in penetrazione il nuovo +3 (71-74) e Coach Scariolo chiama il time out a 2′ e 20” dalla fine. Si entra negli ultimi 2 minuti con il +5 per la Germani dopo due liberi a segno di Petrucelli. Shengelia costretto a uscire per 5 falli manda ancora in lunetta Della Valle che firma il 71-78 Germani. La Germani perde lo stesso Petrucelli per falli, ma non si ferma piu e a 26″ dalla fine con l’ex bianconero Cournooh firma dalla lunetta il 73-82. Belinelli mette a segno una tripla quando ormai i giochi però sembrano fatti. Alla fine conduce e vince Brescia 76-84 (virtus.it).

Bologna-Brescia, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Germani Brescia: (Q1 16 – 17; Q2 30 – 40; Q3 51 – 61 Q4; 76-84)

Virtus Segafredo Bologna: Mannion ne, Belinelli 24, Pajola, Jaiteh 2, Shengelia 12, Hackett 10, Mickey 11, Camara ne, Weems 4, Ojeleye 4, Teodosic 7, Abass 2.

Coach: Scariolo

Germani Brescia: Gabriel 9, Massinburg 9, Nikolic 1, Della Valle 26, Petruccelli 13, Taylor ne, Odiase 5, Burns 9, Laquintana ne, Cournooh 6, Moss 2, Akele 2.

Coach: Magro

Arbitri: Begnis, Mazzoni , Giovannetti.