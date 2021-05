Bologna-Juventus, probabili formazioni. Uomini contati in difesa, in porta torna Skorupski

Tante le assenze per Sinisa Mihajlovic, che tra infortuni e squalifiche avrà a disposizione una coperta decisamente corta. In difesa uno tra Antov e Mbaye, Vignato sulla trequarti al posto dello squalificato Soriano

Non parte al meglio l'ultima partita di campionato per il Bologna: tra infortunati e squalificati, infatti, Sinisa Mihajlovic avrà scelte obbligate in molte delle posizioni in campo. Il tecnico in conferenza stampa ha voluto tenere alta l'attenzione: la Juventus, infatti, si giocherà l'accesso alla prossima Champions League, e per questo saranno molto motivati, considerando anche il morale alto per la vittoria della Coppa Italia. Motivazioni che però non mancheranno anche al Bologna: come sottolineato da Mihajlovic, con una vittoria i rossoblù potrebbero finire il campionato nella parte sinistra della classifica, centrando così uno degli obiettivi stagionali.

Bologna-Juventus, le scelte dei due tecnici

Dopo due partite dal 1', Ravaglia torna in panchina lasciando spazio al titolare Skorupski. In difesa scelte praticamente scontate: Soumaoro, De Silvestri e Tomiyasu sono certi del posto. Il quarto difensore sarà uno tra Antov e Mbaye, con conseguente slittamento di posizione da parte del giapponese, a seconda della presenza dell'uno o dell'altro. Solita mediana composta da Schouten e Svanberg, mentre sulla trequarti sarà assente Soriano per squalifica. Unico ballottaggio quello tra Skov Olsen e Orsolini, praticamente certe invece le maglie da titolare per Palacio, Barrow e Vignato.

Al completo, o quasi, la Juventus, a cui mancherà solamente lo squalificato Bentancur. Il 4-4-2 di Pirlo dovrebbe somigliare alla formazione tipo dei bianconeri, con Chiellini al centro della difesa insieme a uno tra Bonucci e De Ligt, Chiesa e Cuadrado sulle fasce e Dybala a completare l'attacco insieme a Cristiano Ronaldo.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Foto sito Bologna FC