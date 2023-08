AZ Alkmaar - Bologna: 1-0

Un Bologna infarcito di “seconde linee” resiste solo un tempo contro l’AZ di Alkmaar, che vince la sfida grazie al guizzo di Poku ad inizio secondo tempo. Troppe e troppo importanti le assenze fra le fila emiliane, che adesso torneranno in città per riprendere gli allenamenti in vista del debutto casalingo di Coppa Italia fissato per venerdì 11 alle ore 21.15.

Cronaca del match Az - Bologna

Sul rettangolo verde dell’AFAS Stadium di Alkmaar, il primo squillo è un destro di Dominguez dalla distanza dopo 5 giri di lancette: botta potente ma centrale che scalda soltanto i guantoni di Mathew Ryan. Passano una decina di minuti e ci prova anche Pyyhtia con un sinistro piuttosto velleitario dai 25 metri: sfera fra le braccia del numero uno biancorosso e nulla di fatto. Sul versante opposto, l’AZ fraseggia bene ma senza trovare il colpo vincente e nonostante un paio di potenziali palle-gol la prima frazione va in archivio con il punteggio di 0-0.

Pronti, via e nella ripresa i De Kaasboeren passano subito in vantaggio grazie al superbo assolo di Ernest Poku, che dal lato destro incrocia sul secondo palo dopo aver saltato Corazza con una pregevole finta di tiro. AZ 1, Bologna 0. La reazione degli uomini di Motta è a dir poco confusa e la gara scivola via lentamente fino al 64’, quando Zirkzee si divora il gol del possibile pareggio da buona posizione sparando il pallone contro i cartelloni pubblicitari. L’occasione sfuma, ma quantomeno galvanizza un minimo i rossoblù che una manciata di minuti più tardi ci provano anche con una deviazione aerea di Ferguson alta sopra la traversa. Punteggio invariato e nulla più sul fronte felsineo, mentre dall’altra parte del campo Skorupski evita il tracollo salvando la porta in un paio di circostanze. Al triplice fischio è l’AZ di Alkmaar a fare festa. Per i rossoblù, invece, una giornata da dimenticare, ulteriormente aggravata dall’infortunio alla caviglia destra di Lucumi, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Tabellino

AZ ALKMAAR: Ryan (75’ Verhulst); Sugawara (46’ Kasius), Hatzidiakos (46’ Penetra), Clasie (46’ Mijnans), Møller; Mihailovic (46’ Dantas), De Wit (46’ Goudmijn), Bazoer (46’ Poku); Lahdo (60’ Odgaard), Pavlidis (46’ Karlsson), Van Brederode (46’ Van Bommel). All.: Jansen

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri (63’ Lykogiannis), Beukema (52’ Bonifazi), Lucumi, Corazza; Ferguson, Schouten, Dominguez; Pyyhtia, Zirkzee (78’ Moro), Raimondo. All.: Motta

ARBITRO: Higler

MARCATORI: 47’ Poku

AMMONITI: 86' Raimondo