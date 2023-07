Bologna – Monaco: 2-3

Sul rettangolo verde del centro tecnico Niccolò Galli, la band di Thiago Motta prende il largo nel primo quarto d’ora grazie alle reti di Raimondo e Ferguson, salvo poi farsi rimontare nella ripresa dalla doppietta di Golovin e dall’incornata al fotofinish del centrale cileno Maripan.

Cronaca del match

Nel silenzio assordante di Casteldebole, il Bologna passa in vantaggio alla prima occasione utile con un sinistro da posizione defilata di Antonio Raimondo che supera un rivedibile Kohn sul "primo" palo. Bologna 1, Monaco 0 dopo appena 4 minuti di gioco. La reazione monegasca è impalpabile e su imbeccata di Schouten è di nuovo Raimondo a rendersi pericoloso con un bolide alto sopra la traversa. I rossoblù sembrano in giornata e al 12’ De Silvestri combina con Pyyhtia che a sua volta appoggia perfettamente per l’accorrente Ferguson che piazza dall’interno dell’area il piattone del 2-0. La squadra del Principato pasticcia continuamente e al 17’ è Marko Arnautovic a farsi vedere con bel sinistro dal limite: palla sulla base del legno e punteggio invariato. Sul finale di frazione, il Monaco sembra finalmente svegliarsi dal torpore, ma gli uomini diretti da Adolf Hutter non vanno oltre ad un paio di situazioni solo potenzialmente pericolose. All’intervallo Bologna 2, Monaco 0.

Il secondo tempo comincia con un buon fraseggio da parte degli emiliani, ma è un preciso destro dalla distanza dell’ex CSKA Mosca Golovin al 53’ a rimettere tutto in discussione. Bologna 2, Monaco 1. Inevitabile girandola di cambi e partita che cambia faccia: al 62’, Akliouche supera il neo entrato Ravaglia a due passi dalla porta ma Sosa salva sulla linea e poi è di nuovo Golovin “alla Del Piero” a piazzare l’arcobaleno del 2-2 monegasco al 74’. La rete del pari galvanizza i francesi, che al 91’ trovano anche il gol partita con una zuccata ravvicinata di Maripan a tempo ormai scaduto. Al triplice fischio, è il Monaco a fare festa con il punteggio di 2-3.

Tabellino

BOLOGNA: Skorupski (60′ Ravaglia); De Silvestri (60′ Corazza), Beukema (60′ Bonifazi), Lucumi (75′ Stivanello), Sosa (63′ Lykogiannis); Ferguson (60′ Moro), Schouten (60′ Aebischer), Dominguez (75′ El Azzouzi); Pyyhtia (75′ Urbanski), Arnautovic (60′ Zirkzee), Raimondo (75′ Mazia). All.: Motta

MONACO: Kohn; Matsima, Maripan, Okou; Diatta, Matazo, Fofana, Oliveira; Akliouche, Golovin (80′ Efekele); Ben Yedder. All.: Hutter

ARBITRO: Volpi

MARCATORI: 4′ Raimondo (B), 12′ Ferguson (B), 53′ Golovin (M), 74′ Golovin (M), 90′ Maripan (M)