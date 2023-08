Coppa Italia: Bologna-Cesena 2-0

Davanti agli oltre 14 mila supporters presenti sugli spalti, il Bologna sblocca la contesa dopo appena tre minuti grazie al destro del classe 2004 per poi amministrare il vantaggio fino al colpo del kappaò firmato Zirkzee. Gli uomini di Motta, dunque, vincono il derby e continuano così il percorso in Coppa Italia.



Cronaca del match

Pronti, via e alla prima occasione il piattone di Corazza manda in delirio lo stadio per l’immediato vantaggio felsineo. Dopo l’1-0, però, la gara si tranquillizza e allora il Cesena prova a pareggiare attorno al 20’ con un destro di Bumbu che si spegne a lato di poco. La fiammata bianconera risveglia Dominguez, ma il tiro a giro del capitano argentino non trova l’angolino basso per una manciata di centimetri. Nulla più fino al duplice fischio di Manganiello, che manda tutti negli spogliatoio con il Bologna avanti di una lunghezza.

La ripresa comincia sulla falsa riga della prima frazione, cioè a ritmi lenti e caratterizzata da parecchi errori su ambedue i fronti. Arnautovic ci prova al 56’ senza troppe pretese, mentre sul versante romagnolo si segnala un bolide di Francesconi alto sopra la traversa. Girandola di cambi, ma ancora zero emozioni fino alla giocata stellare di Zirkzee, che si libera con un numero da circo nello stretto dell’area bianconera e poi batte Pisseri in uscita per il 2-0 emiliano. La magia dell’olandese spegne definitivamente le velleità romagnole e nel finale il Bologna potrebbe dilagare ma l’imprecisione di Lykogiannis prima e la prontezza di riflessi dell’estremo difensore ospite poi, negano ai padroni di casa ulteriori gioie. Al Dall’Ara, il Bologna batte 2-0 il Cesena nel derby regionale e passa al turno successivo.

Pagelle



Skorupski sv: Mai chiamato in causa, se non per impostare il gioco dal basso.

Posch 6-: Non è al meglio, ma fa la sua partita (De Silvestri sv)

Beukema 6,5: La stoffa c’è e anche la leadership difensiva sembra essere tra le sue qualità.

Bonifazi 6,5: Gara solida, con pochi fronzoli e senza sbavature.

Corazza 6,5: Segna il gol che apre le danze proprio sotto la Bugarelli poi, però, sbaglia in diverse circostanze. Crescerà. Standing ovation meritata all’uscita. (Lykogiannis 6 - : Nel finale si mangia il gol del potenziale 3-0, ma poco importa)

Ferguson 5,5: Evidentemente ancora appesantito dalla preparazione estiva, gioca la sua peggior partita in rossoblù. Si rifarà sicuramente.

Dominguez 6,5: Imposta e contrasta. Corre e rincorre gli avversari. Non è sempre lucidissimo, ma resta il perno del centrocampo felsineo.

Aebischer 6: Deve fare Schouten e naturalmente non lo è. Tradotto: fa quello che può per non far rimpiangere il regista olandese.

Pyyhtia 6: Qualche discreta giocata sull’out di destra. (El Azzouzi 6: Buona la prima impressione: personalità e visione di gioco)

Arnautovic 6+: Lotta praticamente da solo contro la difesa romagnola. Esce tra gli applausi anche lui (Zirkzee 7: Entra e segna il gol del 2-0 con un colpo di genio).

Moro 6: Si impegna anche se è chiaramente fuori ruolo. Si spegne con il passare dei minuti (Urbanski sv)

Tabellino

Bologna FC (4-3-3): Skorupski; Posch (87' De Silvestri), Beukema, Bonifazi, Corazza (76' Lykogiannis); Ferguson, Dominguez, Aebischer; Pyyhtia (60' El Azzouzi), Arnautovic (76' Zirkzee), Moro(76' Urbanski). A Disp: Ravaglia, Bagnolini, Sosa, Lucumi, Stivanello,Schouten, Van Hooijdonk, Ravaglioli. All. Thiago Motta

Cesena (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri (45' Piacentini); Adamo (65' Pierozzi), Bianchi, Francesconi, Donnarumma; Bumbu (45' Hraiech); Giovannini (84' Berti), Shpendi (65' Corazza). A Disp: Siano, Veliaj, Kontek, Pieraccini, David, De Rose, Nannelli, Ogunseye. All. Domenico Toscano

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Rossi-Affatato

IV Uomo: Costanza

VAR: Mazzoleni-Pagnotta

Reti: 3' Corazza, 80' Zirkzee

Ammoniti: 37' Adamo