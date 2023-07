Bologna FC, svelato il calendario della Serie A 2023-2024

Inizio complesso per la band diretta da Thiago Motta, che ospiterà il Milan alla prima di campionato e poi sarà di scena nella tana della Vecchia Signora nel corso della seconda. Più abbordabile, invece, la terza giornata, con i rossoblù che sfideranno al Dall'Ara il neo promosso Cagliari di Claudio Ranieri.

I big match

Detto del prestigioso esordio casalingo contro i rossoneri e della sentitissima trasferta a domicilio della Juventus nel turno successivo, da segnare con il pennarello rosso sul calendario ci sarà anche la 5a giornata, quando a Bologna salirà il Napoli Campione d’Italia. All’ottava, invece, viaggio a San Siro per sfidare l’Inter, mentre il derby di andata con la Fiorentina si giocherà al Franchi alla 12a giornata (12 novembre), con ritorno in Emilia a campi invertiti alla 21a ( 21 gennaio). Una curiosità: nonostante il campionato sia ormai da qualche anno asimmetrico, il Bologna affronterà il Genoa sia nell’ultima gara di andata (7 gennaio in casa) che nell’ultima di ritorno (26 maggio a Marassi), regalando così un tocco di sano romanticismo d'altri tempi a tutti gli appassionati.

Le date

Come già accennato in precedenza, si partirà il 20 di agosto per poi fermarsi per la prima sosta dovuta agli impegni delle nazionali il 10 settembre. Le altre pause dettate dalle qualificazioni europee saranno il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo, mentre ci sarà un solo turno infrasettimanale datato 27 settembre (con il Bologna che sarà impegnato a Monza). Il tutto terminerà il 26 maggio 2024, leggermente in anticipo rispetto al solito per permettere ai giocatori di prepararsi in vista dell’Europeo tedesco in programma a giugno. Resta in vigore, infine, l’eventuale spareggio secco per assegnare lo Scudetto e/o la salvezza in caso di arrivo di due squadre a pari punti.