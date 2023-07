Bologna FC, il toccante saluto di Sansone al club

Dopo centoventicinque partite disputate, 15 gol realizzati (tra i quali il secondo più veloce della Serie A 2022-2023) e 19 assist confezionati, Nicola Sansone lascia Bologna per scadenza contrattuale e ora si ritrova sul mercato in qualità di “free agent”. Giunto all’ombra delle Due Torri nel lontano gennaio del 2019, in questi quattro anni e mezzo l’esterno italo-tedesco ha difeso i colori felsinei senza mai risparmiarsi, entrando così di diritto nel cuore di tutti i tifosi e nelle grazie dello staff tecnico.

Il commiato di Sansone

Esattamente come fece qualche settimana fa l’ormai ex compagno Gary Medel, dunque, anche Nicola Sansone ha voluto salutare Bologna e la sua gente con un commovente post su Facebook dove ha riassunto la sua lunga avventura nel club. “Cantiamo “Caro amico ti scrivo” insieme ai nostri figli ogni volta che finisce una partita del Bologna, perché il Bologna c’è rimasto nel cuore”, ha scritto su Instagram l’ex Villareal. “Nostra figlia parla con accento bolognese, mentre nostro figlio è nato al Sant’Orsola. Sarà difficile spiegare ai bambini che l’anno prossimo papà giocherà altrove. Trovare le parole giuste per noi è altrettanto difficile, perché è stato un viaggio lungo e bellissimo. Tutto questo tempo trascorso in questa squadra e in questo gruppo di grande valore è stato fantastico e sono grato di averne fatto parte! Ne abbiamo passate delle belle come la salvezza incredibile del 2019 e la stagione appena terminata con il record di punti, ma anche delle brutte come la malattia e la morte di mister Mihajlovic. Ho cercato di dare l’esempio giusto, anche quando mi è stato detto di andare via per due volte, perciò ho dato tutto me stesso in ogni allenamento e in ogni partita per amore verso me stesso e verso la mia famiglia, perché volevamo restare a Bologna. Questa città meravigliosa ci ha regalato tanti nuovi amici e ci siamo sempre sentiti a casa nostra e mai ci siamo sentiti così altrove, per questo il Bologna avrà un pezzo indelebile nei nostri cuori. Tu sei grande Bologna. Grazie.”

Amichevoli estive

Intanto il club ha comunicato le date dei primi test match di preparazione in vista della stagione 2023-2024. Si comincerà domenica 16 alle ore 17 contro la formazione locale del Rio Pusteria, mentre sabato 22 alle ore 18 in quel di Rovereto il Bologna sfiderà il Palermo. Il 2 agosto, invece, i rossoblù scenderanno sul terreno di gioco dello Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg per affrontare gli olandesi dell’Utrecht, in una sfida dal sapore internazionale.