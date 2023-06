Bologna FC: preso il difensore dell’AZ Sam Beukema

Dopo la fondamentale conferma del terzino austriaco Stefan Posch e l’acquisto a titolo definitivo del talentuoso centrocampista Nikola Moro (alla Dinamo Mosca una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro), il Bologna assesta anche il colpo giusto per rinforzare la propria retroguardia assicurandosi le prestazioni del promettente Sam Beukema.

Pilastro difensivo

Ventiquattrenne dal fisico possente, l’olandese arriva dall’AZ per sostituire il lungodegente Soumaoro e giocarsi una maglia da titolare nel reparto arretrato inseme a Lucumi e Bonifazi. Autentico stacanovista, nella passata stagione ha totalizzato 44 presenze tra Eredivisie, Coppa nazionale e Coppe europee, per un totale complessivo 3.762 minuti, 3 gol segnati e 6 cartellini gialli subiti. Per strapparlo alla concorrenza, il Bologna verserà nelle casse del club di Alkmaar 7 milioni di euro più il cartellino di Denso Kasius, che lascerà quindi il capoluogo emiliano dopo essere rientrato dal prestito al Rapid Vienna e cercherà così un pronto riscatto nella sua terra natìa.

Moro: intelligenza tattica e piede educato

Intanto, come già accennato, nelle prossime ore il Bologna ufficializzerà anche l’acquisto a titolo definitivo di Nikola Moro dalla Dinamo Mosca dopo il prestito oneroso della passata stagione. Centrocampista polifunzionale, nel corso della sua prima annata in maglia felsinea ha collezionato 26 presenze totali, per un impiego complessivo di 1.221 minuti. Nel suo curriculum italico anche un gol di pregevole fattura nella partita vinta 3-0 contro l’Udinese e ben cinque assist (tra cui uno straordinario di esterno destro per il gol di Orsolini nella larga vittoria di Cremona). Capace di districarsi egregiamente sia come interno nella linea a tre che come mediano davanti alla difesa, Moro consentirà a mister Thiago Motta di poter variare a piacimento lo scacchiere tattico nella zona nevralgica del campo senza mai rinuciare a qualità e visione di gioco. Per trattenerlo a Casteldebole, il club rossoblù ha staccato un assegno di circa 3,5 milioni di euro.