Bologna FC: si comincia a sfoltire la rosa

Dopo aver salutato il “pitbull” Gary Medel, la punta Nicola Sansone e l’esperto portiere Francesco Bardi (l’anno prossimo difenderà la porta della Reggiana) e in attesa di capire come si svilupperanno le vicende legate ai prolungamenti di De Silvestri e Soriano, il Bologna continua le manovre in uscita cedendo a titolo definitivo sia la sgusciante ala Musa Juwara che il laterale destro Denso Kasius.

Meteora Musa

Passato dalla primavera rossoblù alla prima squadra nel corso del 2020, la maggior parte dei tifosi si ricorderà di lui per il gol segnato a San Siro contro l’Inter nella partita vinta 2-1 dai felsinei nel luglio di tre anni fa. Una rete tanto importante quanto precoce che, almeno per una sera, fece sognare tutti i tifosi bolognesi, convinti di avere già in casa l’attaccante del futuro. Quella notte alla “Scala del Calcio”, però, fu una sorta di “canto del cigno” da parte del giocatore africano che successivamente non riuscì più a trovare il suo spazio tra i grandi della Serie A. Nelle ultime due stagioni, infatti, la società ha cercato di rivalutarlo girandolo a titolo temporaneo un po’ ovunque (dal Boavista all’Odense, passando per Crotone), ma senza ottenere risposte degne di nota. Tornato dall’ultimo deludente prestito in Danimarca e ovviamente fuori dalle rotazioni di Motta, il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo al Vejle BK, altra squadra della Superliga danese.

Kasius: l’olandese torna in Olanda

Giunto a Bologna nel mercato di riparazione del gennaio 2022 dal Voledam, l’esterno difensivo originario di Delft è sceso in campo con la maglia rossoblù in 14 occasioni, raggiungendo complessivamente 517 minuti di gioco totali e confezionando anche due assist. Tuttavia, Denso, non ha mai convinto completamente lo staff tecnico e nel gennaio del 2023 è stato “parcheggiato” al Rapid Vienna. Anche in Austria, però, l’olandese non ha inciso particolarmente (una dozzina di presenze condite da 2 assist) e al suo ritorno a Bologna è stato inserito come parziale contropartita da Sartori nella recente operazione che ha portato il difensore Sam Beukema a Casteldebole. Per Kasius, dunque, ci sarà l’occasione di tentare un riscatto in patria con la prestigiosa maglia dell’AZ.