Bologna FC: Fabbian premiato al Gran Galà 2023

Brilla anche il nome di Giovanni Fabbian nella la lista dei giocatori premiati dall’Associazione Italiana Calciatori per le performance mostrate in campo nel corso della passata stagione. Il centrocampista di scuola interista, infatti, ha ricevuto il premio come miglior giovane della Serie B della stagione 2022-2023, dopo aver sorpreso tutti con la maglia amaranto della Reggina.

“È bello aver iniziato così, l’importante ora è continuare a dare il massimo per il Bologna”, ha dichiarato l’incursore patavino al momento della consegna. “Ora sono in Serie A , un campionato nuovo che rappresenta per me una bella sfida. Cerco di dare sempre il massimo e farmi trovare pronto. Thiago Motta è un grande allenatore che lavora con umiltà e dedizione, cerco di imparare il meglio da lui così come da tutti i mister che mi hanno allenato”.

Dal Montreal in stage sotto le Due Torri

Intanto, a proposito di giovani calciatori, sono ben tre i giocatori dell’Academy del Montreal che hanno sorvolato l’Atlantico per allenarsi con l’Under 17 e l’Under 18 rossoblù fino al 22 dicembre prossimo. Stiamo parlando dei centrocampisti Alessandro Biello e Emrick Fotsing e dell’esterno Gael de Montigny.