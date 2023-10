Bologna FC: i migliori singoli di questo convincente avvio

Dopo aver analizzato l’andamento collettivo della squadra ed aver successivamente sviscerato anche il lato amministrativo con una panoramica extra calcistica, torniamo nuovamente in campo per approfondire meglio il contributo offerto da alcuni dei calciatori più rappresentativi di questo spumeggiante inizio di campionato.

Reparto difensivo

Saracinesca. Come sempre, partiamo dall’estremo difensore: spesso criticato nel recente passato, Skorupski si sta prendendo giornata dopo giornata le giuste rivincite. Ha giocato tutti gli 810 minuti fin qui disputati dalla squadra, subendo solo sette reti e tenendo la porta inviolata in quattro occasioni. Non sarà Manuel Neur coi piedi, ma qualche merito ce l’avrà pur se il Bologna vanta una delle difese meno perforate d’Europa.

Sorpresa. Dell’intero pacchetto arretrato, Calafiori è senza dubbio la nota più lieta e inaspettata di questo avvio. Si è ritrovato titolare dopo l’infortunio di Lucumi e sta mostrando doti davvero interessanti. È solo un classe 2002, ma sembra già pronto per ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Leadership. Non ci si stanca mai di sottolineare il contributo a 360° offerto da Lorenzo “Lollo” De Silvestri . Carisma, esperienza, personalità e anche qualche perla, come la zuccata da Play Station contro il Frosinone. A 35 anni, l’ex Lazio è la guida perfetta di un gruppo giovane e ambizioso.

Potenziale enorme. Arrivato un po’ in sordina dal Leicester, il danese Kristiansen ha immediatamente impressionato per fisicità e qualità tecniche. Straordinaria la sua performance contro il Cagliari alla terza di campionato (Assist, rigore procurato e gol-vittoria finale che nasce da una sua conclusione a tempo scaduto).

Professionalità. Di riflesso, menzione speciale per il terzino Lykogiannis : praticamente fuori rosa al 1° di settembre, si è fatto trovare pronto nel momento del bisogno. Complimenti per la grande serietà.

Centrocampo

“Guardie” svizzere. Perdere contemporaneamente Schouten e Dominguez non è stato facile, ma il duo elvetico formato da Aebischer e Freuler sta lavorando alacremente per non farli rimpiangere. Sono chiamati a proteggere la difesa e pazienza se non sventagliano come Pirlo o fraseggiano come Iniesta.

Certezza. Il generoso Lewis Ferguson non delude le attese. Lo scozzese, infatti, lotta a tutto campo e appena ne ha l’occasione va in rete. Due i gol realizzati dall’ex Aberdeen in questo avvio, ma ha già dichiarato di voler batter il duo record personale di sette raggiunto nella passata stagione.

Reparto offensivo