Bologna FC: resoconto sugli impegni internazionali dei rossoblù

Alla fine sono stati ben sette i giocatori del Bologna che ieri sono stati chiamati a difendere i colori del proprio paese, dividendosi tra qualificazioni europee, amichevoli di lusso e gare di Under 21.

Verso Euro 2024

Partiamo dal Gruppo A, dove la Nazionale scozzese ha battuto per 2-0 la Georgia ad Hampden Park, cogliendo così il quarto successo su quattro partite e la conseguente testa solitaria del girone. Per il “nostro” Lewis Ferguson, però, nemmeno un minuto in campo. Stessa sorte anche per Lukasz Skorupski rimasto a guardare dalla panchina la sua Polonia cadere nel 3-2 esterno patito per merito della Moldavia. Un tempo a testa, invece, per Stefan Posch (partito titolare) e Marko Arnautovic (subentrato all’inizio della ripresa) nel fondamentale successo interno raggiunto dall’Austria per 2-0 nei confronti della Svezia.

Amichevoli

Spostandoci su gare senza posta in palio, da segnalare i 90 minuti disputati dal roccioso Jhon Lucumi nel prestigioso successo ottenuto dalla Colombia per 2-0 ai danni della Germania. Gara intera anche per l’esperto mediano Gary Medel, rimasto in campo per tutto l’arco della partita nel match amichevole finito 0-0 tra Cile e Bolivia. Appena una mezz’ora, infine, per Niklas Phyytia nel duello perso per 1-0 dalla Nazionale Under 21 finlandese nel test match contro i pari età sloveni.

Sottoscrizioni al via

Intanto è partita la campagna abbonamenti in vista del campionato di Serie A 2023/2024. Da questa mattina e fino al prossimo 23 luglio, dunque, sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento o acquistarne uno ex novo (scegliendo ovviamente un posto tra quelli non occupati nella precedente stagione), potendo così sfruttare una serie di vantaggiose offerte studiate ad hoc per l’occasione. Viceversa, dal 24 luglio la vendita sarà libera ma senza poter usufruire delle particolari agevolazioni previste in precedenza. Per avere tutte le informazioni a riguardo, sarà sufficiente consultare il sito ufficiale del club rossoblù "www.bolognafc.it".