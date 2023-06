Bologna FC: di Sansone il secondo gol più veloce della Serie A

Sabato 15 aprile, 30° turno del campionato di Serie A 2022/2023. Dopo appena 32 secondi dal fischio iniziale dell’arbitro Davide Massa, l’austriaco Stefan Posch galoppa sulla destra e crossa al centro per Nicola Sansone che sfugge alla trappola difensiva rossonera e scaraventa il pallone alle spalle del portiere Maignan, mandando in estasi gli oltre 29.000 spettatori presenti al Dall’Ara. Un volée sotto misura tanto rapida quanto efficace (in una partita che poi finirà 1-1 riequilibrata dal gol di Pobega), che ha consentito al numero 10 rossoblù di finire alle spalle dell’esterno Destiny Udogie (a segno dopo 25 secondi di Udinese-Sassuolo) in questa singolare statistica. Una curiosità: sul terzo gradino del podio c’è un altro giocatore felsineo, ma stavolta si tratta di una tirata di orecchie, perché la maldestra deviazione di Lucumi nella porta sbagliata del Castellani di Empoli dopo soli 39 secondi di gioco si conquista la sfortunata medaglia di bronzo.

La fine di un lungo e piacevole sodalizio

Giunto a Bologna nell’ormai lontano gennaio del 2019, Sansone è sceso in campo con la maglia rossoblù per ben 125 volte tra campionato e Coppa Italia, accumulando un totale complessivo di 6.521 minuti disputati. Nel suo curriculum con questi colori anche 15 gol e 19 assist, oltre che un grande contributo in termini di disponibilità e sacrificio. Sul suo addio per mancato rinnovo del contratto, la tifoseria si è più volte espressa con rammarico considerando l’esterno nativo della Baviera come una riserva di lusso, un giocatore duttile ed estremamente funzionale per le trame offensive disegnate dal tecnico Thiago Motta. Libero da vincoli, integro fisicamente e certamente ancora voglioso di calcare gli importanti palcoscenici della Serie A, potrebbe rappresentare un ottimo affare per diverse squadre di fascia intermedia.