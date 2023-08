Bologna FC, presentato Giovanni Fabbian

Mezzala veneta classe 2003, Giovanni Fabbian è ormai da qualche giorno a tutti gli effetti un giocatore del Bologna Football Club 1909, tanto da essere già stato inserito da Thiago Motta nella lista dei 22 convocati che lunedì sera hanno perso 2-0 contro il Milan nell’esordio stagionale. Centrocampista “all’inglese”, capace tanto di impostare quanto di farsi trovare pronto sulla trequarti offensiva per attaccare l’area avversaria, nella passata stagione si è messo in luce con la maglia della Reggina totalizzando 36 presenze e mettendo a segno ben 8 reti complessive nel campionato di Serie B. Giunto in Emilia per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, su di lui l’Inter avrà un diritto di “recompra” tra due stagioni ad una somma già prestabilita fra le due società. Segno inequivocabile che la dirigenza nerazzurra conta molto sulla crescita futura di questo ragazzo.

Le prime parole in rossoblù

Presentato nel pomeriggio di oggi al centro tecnico “Niccolò Galli”, il mediano di origine patavina è apparso voglioso di cominciare e sicuro dei suoi mezzi: “Appena ho saputo dell’interessamento del Bologna ho detto subito di sì e sono molto contento di aver fatto questa scelta”, ha dichiarato l’ex amaranto. “Lunedì abbiamo perso, ma allo stadio c’era un clima fantastico: è stata una serata indimenticabile e non vedo l’ora di esordire al Dall’Ara”. Passando al campo, invece, il giovane centrocampista sembra aver le idee piuttosto chiare sulle proprie caratteristiche: “La mia miglior qualità è l’inserimento, ma voglio migliorare in fase di regia. Essendo un grande appassionato di tennis, sono molto tenace, come i grandi tennisti. Esempi? Mi ispiro a Ibra a livello di mentalità, mentre nel mio ruolo considero Barella e Toni Kroos i migliori in assoluto”, ha concluso Fabbian, prima di dichiare la sua completa disponibilità nei confronti di mister Motta: “Nasco come mezzala, ma se c’è bisogno mi adeguo a giocare anche davanti alla difesa”.

Il figlio d’arte Pagliuca all’Alessandria e Mazia al Brindisi

Nel frattempo, sempre nella giornata odierna, il club rossoblù ha comunicato la cessione a titolo temporaneo di Mattia Pagliuca all’Alessandria. Il figlio dell’ex portierone Gianluca, dunque, sarà impegnato con i colori della squadra piemontese nel Girone A del campionato Nazionale di Serie C fino al 30 giugno 2024. Stessa formula anche per il talentuoso Andrea Mazia, che giocherà la prossima stagione con la maglia del Brindisi (sempre in Serie C, ma nel Girone C) fino al 30 giugno 2024.