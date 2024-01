Bologna FC: scomparso l’ex giocatore Mauro Pasqualini

Scomparso ieri nella città toscana all’età di 76 anni, l’ex esterno d’attacco divenne famoso per il famigerato scambio di maglia con Pelé al termine di una gara amichevole disputata oltreoceano.

Nativo di Crevalcore, si disimpegnò con i colori felsinei in due separate stagioni, nel 1968-69 e nel 1971-72. Nel mezzo, una breve parentesi con l’Arezzo, prima di chiudere la carriera tra Cesena e Monza.

Il cimelio in aiuto dopo il terremoto

Come detto, divenne celebre per il prestigioso scambio di casacca con “O’Rey” alla fine di un test match disputato in Nordamerica contro il Santos. Il prezioso reperto, fu poi successivamente messo all’asta dall’ex calciatore nel 2012 per aiutare il suo Comune d’origine dopo il pesante terremoto che colpì l’Emilia Romagna.