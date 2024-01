Bologna FC: ufficiale l’acquisto di Ilic

Era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è ufficiale a tutti gli effetti: il primo colpo di mercato invernale del Bologna, risponde al nome di Mihajlo Ilic. Il club del Presidente Joey Saputo, infatti, ha reso noto con un comunicato stampa di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore balcanico.

Caratteristiche tecniche e carriera

Classe 2003, Mihajlo sarà dunque il quinto calciatore serbo della storia rossoblù, dopo Vlado Smit, Ivan Radovanovic, Nedad Kristicic e Urus Radakovic. Senza ovviamente dimenticare il compianto allenatore Sinisa Mihajlovic.

Difensore longilineo di piede destro, spicca per personalità e senso della posizione, bravo nell’anticipare il diretto avversario e in possesso di un preciso lancio lungo. Da sempre convocato in tutte le rappresentative giovanili del suo paese, nell’ottobre scorso ha ricevuto la prima chiamata con la Nazionale maggiore, mentre si è distinto in campionato con la maglia del Partizan, dove ha disputato per intero da difensore centrale ben 18 gare su 19. A novembre è arrivata anche la prima marcatura tra i professionisti contro il Cukaricki, mentre sempre con la casacca bianconera del “Parni Valjak” ha totalizzato anche 4 presenze nei turni preliminari di Conference League.