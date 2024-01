Bologna FC, tegola Saelemaekers: il belga fuori per altri venti giorni

Continua il momento sfortunato in casa Bologna, che vede aggiungersi l’ala fiamminga alla lista degli infortunati. Per lui, gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, con tempi di recupero stimati nell’arco delle 2-3 settimane. Un assenza, dunque, che andrà ad aggiungersi a quella di Ndoye, mentre per lo svedese Jesper Karlsson (altro lungodegente storico) si prospetta finalmente un suo rientro in gruppo in vista della trasferta di San Siro contro il Milan in programma sabato 27 gennaio.

Mercato: si rinforza il reparto arretrato

Nel frattempo, il club di Joey Saputo ha messo a segno il primo colpo di questa sessione di mercato invernale 2024. Sartori e Di Vaio, infatti, hanno consegnato a mister Thiago Motta il difensore ventenne Mihajlo Ilic, proveniente dal Partizan Belgrado. Il giovane prospetto serbo sbarca sotto le Due Torri in cambio di un assegno di 4,5 milioni di Euro.