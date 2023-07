Bologna FC, domani la conclusione del ritiro trentino con la sfida al Palermo

Fase iniziale di preparazione ormai agli sgoccioli per i rossoblù, che domani alle 18 affronteranno il Palermo allo stadio Quercia di Rovereto per poi ritornare a Bologna per continuare gli allenamenti in vista del successivo trasferimento nei Paesi Bassi previsto dall'1 al 5 agosto. Ad attendere la truppa felsinea a Casteldebole, ci saranno Joshua Zirkzee, Riccardo Orsolini (ancora alle prese con una tendinopatia dell'adduttore) e soprattutto la new entry Oussama El Azzouzi, appena acquistato dal Direttore Tecnico Giovanni Sartori dalla squadra belga dell’Union Saint-Gilloise.

Prime parole in maglia felsinea

A proposito di El Azzouzi: l’ultimo colpo di mercato si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un breve ma significativo video messaggio, dove ha svelato le sue caratteristiche tecniche, sottolineando la sua grande voglia di cominciare questa avventura italiana. “Sono un centrocampista a cui piace recuperare palloni, ma me la cavo bene anche nel distribuire il gioco e mi sento forte nei duelli individuali”, ha dichiarato il mediano classe 2001. “So che la Serie A è un campionato competitivo e sono venuto anche per questo. Conosco la storia prestigiosa del Bologna e sono davvero contento di essere arrivato in questo club così importante”. Idee chiare e tanta determinazione, dunque, qualità che senza dubbio aiuteranno il giovane marocchino ad integrarsi subito all’interno del gruppo.

Ultimo weekend di prelazione

Si ricorda, infine, che per i vecchi abbonati ci sarà ancora tempo fino a domenica 23 per rinnovare il proprio ticket stagionale a prezzi agevolati (o per sottoscriverne uno nuovo in un posto disponibile tra quelli non occupati da un abbonato della precedente stagione). Da lunedì 24, infatti, scatterà la vendita libera e si potrà scegliere qualsiasi posizione rimasta libera. Sempre dall’inizio della prossima settimana, inoltre, sarà disponibile l’app per avere l’abbonamento digitale sempre pronto sul proprio smartphone, in quella che rappresenta la vera e propria novità di questa campagna 2023-2024.