Bologna FC, parla Arnautovic: “Qui mi trovo bene” e intanto arriva anche il mediano El Azzouzi

Dopo l’addio di tanti senatori, Marko Arnautovic è diventato giocoforza sempre più leader dello spogliatoio felsineo e lo ha dimostrato anche in conferenza stampa dove, in un intervento durato una ventina di minuti, ha spiegato la sua situazione personale, i pregi di alcuni compagni e il rapporto con Motta, prima di rivolgere un pensiero al compianto Sinisa Mihajlovic.

L’avventura a Bologna continua

L’apertura di conferenza è giustamente dedicata all’affetto dei tifosi, presenti in gran numero anche in questo ritiro trentino: “Con loro mi sono sempre trovato alla grande, ci sostengono sempre e sono straordinari. C’è molto entusiasmo e siamo davvero felici di averli qua con noi. Dal punto di vista fisico”, ha proseguito il centravanti ex West Ham, “mi sento bene e forse si è parlato un po’ troppo delle mie dichiarazioni post partita contro la Svezia del mese scorso. Preciso anche che con il mister ho un buon rapporto e nonostante i miei 34 anni continuo ad imparare qualcosa di utile tutti i giorni. Ripeto: qui sto bene e non ho parlato con altri club”.

I compagni&Sinisa.

Successivamente, si poi è mostrato sincero e protettivo anche nei riguardi dei compagni, auspicando l’esplosione di Barrow (“è davvero forte perché ha un gran tiro e un grande spunto nell'uno contro uno, ma deve avere più cattiveria agonistica”) e la crescita di Zirkzee: “Possiamo giocare insieme, ma dovete chiederlo al mister. È giovanissimo ed è normale che voglia il suo spazio. Ha grandi doti tecniche e anche lui dovrà metterci più rabbia mentale per consacrarsi definitivamente”. Fino ai complimenti nei confronti del connazionale Stefan Posch: “Un terzino incredibile che ha realizzato 6 gol: quale altro difensore ne ha segnati più? Avere questo impatto in Serie A non è facile e meriterebbe senza dubbio la nomination nella squadra dell’anno 2022-2023”. Toccante e quasi inevitabile, infine, il ricordo dell’amico-allenatore Mihajlovic: “Per me è difficile parlare di una persona come Sinisa, sono stato in Serbia anche in queste vacanze e tutti mi chiedevano di lui”, ha concluso la punta rossoblù, “posso semplicemente dire che è stato speciale per me, come se fosse parte della mia famiglia”.

El Azzouzi, new entry rossoblù

Nel frattempo, la dirigenza ha messo a segno il secondo colpo di questo mercato estivo con l’acquisto del centrocampista Oussama El Azzouzi. Classe 2001 di chiare origini marocchine ma con passaporto olandese, il nativo di Veenendaal arriva dalla squadra belga dell’Union Saint-Gilloise e andrà a riempire la casella lasciata vuota dalla recente partenza del “pitbull” Gary Medel. Mediano classico davanti alla difesa e già Campione d’Africa con la selezione marocchina Under 23, nella passata stagione ha collezionato una trentina di presenze complessive tra Jupiler Pro League ed Europa League, scendendo in campo con i colori dei “Les Unionistes” per un totale di 956 minuti. Giunto in città nelle scorse ore per sottoporsi alle consuete visite mediche, con il suo arrivo Thiago Motta avrà a disposizione una nuova importante pedina da poter schierare nella zona nevralgica del suo scacchiere tattico.

Abbonamenti a gonfie vele

In ultimo, va segnalato il ragguardevole dato relativo al rinnovo delle tessere annuali in vista del campionato 2023-2024. Ad oggi, infatti, le sottoscrizioni hanno già superato quota 12.000 e di questo passo ci si avvierà velocemente verso il superamento della soglia delle 12.576 unità raggiunta nella campagna abbinamenti 2022-2023.