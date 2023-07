Bologna FC: la squadra si è ritrovata a Casteldebole per preparare la sfida di venerdì

Terminata la prima parte di preparazione estiva in quel di Valles-Rio Pusteria, il Bologna è tornato oggi ad allenarsi sui campi del centro tecnico Niccolò Galli in vista della prestigiosa amichevole in programma venerdì alle ore 18 contro il Monaco, storica compagine del Principato appartenente alla Ligue 1 francese. Il match, che si giocherà proprio sul rettangolo verde di Casteldebole, sarà però a porte chiuse a causa di alcuni lavori che coinvolgeranno le vie adiacenti.

Gruppo allargato

Tornando al campo d’allenamento, sono state ben tre le sorprese annunciate nel primo giorno di ritrovo bolognese dopo l’esperienza trentina, visto che ai 24 presenti in ritiro si sono aggregati anche il rientrante Joshua Zirkzee, la new entry marocchina El Azzouzi e il tanto chiacchierato centravanti olandese Sydney Van Hooijdonk. Avvolti dall’afa emiliana, la squadra ha svolto prima una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e poi una partitella finale a campo ridotto. Per Riccardo Orsolini, invece, sono continuate le sedute personalizzate.

Ottimi risultati dalla campagna abbonamenti

Come sottolineato in precedenza contro il Monaco non potranno esserci i tifosi bolognesi che, tuttavia, hanno risposto in maniera straordinaria durante il primo mese dedicato alla campagna abbonamenti 2023-2024. In questi trenta giorni di prelazione, infatti, sono state ben 13.000 le tessere sottoscritte, oltre 400 in più rispetto alle 12.576 totali della precedente stagione, con tanto di Curva Bulgarelli già tutta esaurita. Ma la corsa non è ancora finita, anzi, da poco più di 24 ore è cominciata la vendita libera per tutti i posti rimasti disponibili in tutti gli altri settori (ad eccezion fatta per la Curva San Luca) con il chiaro intento di riuscire a stipulare il nuovo record di abbonati dell’era Saputo. Numeri sensazionali, che certificano ancora una volta l’amore incondizionato del popolo rossoblù nei confronti del proprio club.