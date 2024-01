Fiorentina-Bologna 5-4 dcr: Rossoblù fuori a testa alta | Cronaca e pagelle

Dopo una battaglia durata ben oltre 120 minuti, la Fiorentina fa 5 su 5 dal dischetto e si aggiudica il passaggio del turno. Applausi, comunque, per la band di Motta che avrebbe certamente meritato qualcosa di più durante i tempi regolamentari.

Cronaca del match

Nella notte del Franchi, la prima occasione è a tinte rossoblù: tiro da lontano di Saelemaekers che rimbalza a terra impegnando Christensen in tuffo. Sul versante opposto, ci prova Kayode al 17’, ma il suo destro è deviato sul fondo da un attento Skorupski. Come da pronostico, la partita è vibrante e spigolosa. Al 34’, Zirkzee si libera in un fazzoletto e spara di mancino scheggiando la traversa. Movimento da urlo, ma per lui solo gli applausi per una super giocata. Palla fuori e occasione che sfuma. L'orologio corre tra ruvidi contrasti e giocate di pregevole fattura fino al 46’, quando l’arbitro manda tutti negli spogliatoio sul punteggio di 0-0.

Ripresa che comincia con uno squillo di Orsolini: sinistro improvviso dal lato destro dell’area che sorprende il portiere danese della Fiorentina andando a colpire la base del palo. Altra grande giocata, ma per il Bologna si tratta solo del secondo legno di serata. Gli emiliani, tuttavia, sembrano essere tornati in campo con maggior verve e continuano a spingere, soprattutto sulla catena di destra. Al 65’, Saelemaekers pesca Ferguson nel corridoio giusto, ma il tiro in corsa dello scozzese è preda dell'estremo difensore toscano che blocca in due tempi. L’opportunità svanisce e la clessidra del tempo scorre velocemente fino al 94’, quando la Fiorentina rischia il colpaccio in mischia con una deviazione aerea di Quarta che esalta i riflessi di Skorupski. Minaccia sventata e gara che volge ai supplementari.

Nel primo overtime, il Bologna batte subito un colpo e prende l’ennesimo palo: anticipo netto del neo entrato Calafiori, assist di Saelemaekers e mancino di Zirkzee che costringe il portiere Christensen a deviarla sul legno. Bell’azione, ma soltanto calcio d’angolo per i rossoblù. Passano una manciata di minuti e questa volta tocca a Kristiansen chiamare in causa il quasi omonimo connazionale Christensen con un potente mancino centrale. Palla fra le mani dell’estremo viola e nulla di fatto. La contesa è vibrante e sul fronte opposto è di nuovo Quarta ad impensierire Skorupski con un sinistro strozzato da buona posizione. Il polacco blocca e la prima mini frazione termina 0-0.

Secondo overtime, che inizia con la squadra gigliata vicinissima al gol: cross di Mandragora e zuccata sotto misura di Kayode che finisce piuttosto misteriosamente in fallo laterale. Pericolo scampato e Bologna che riprende coraggio rispondendo con Orsolini. L’ascolano controlla benissimo in velocità, ma si allunga troppo il pallone finendo per favorire l’uscita del portiere di casa. Ennesimo nulla di fatto e qualificazione che si giocherà alla “lotteria” dei rigori.

Sequenza rigori:

Ferguson: gol

Mandragora: gol

Zirkzee: gol

Arthur: gol

Orsolini: gol

Milenkovic: gol

Calafiori: gol

Mina: gol

Posch: fuori

Lopez: gol

Pagelle

Skorupski 6,5: Fa un intervento decisivo al 94’ sulla capocciata ravvicinata di Quarta.

Posch 6-: Dopo un avvio un po’ pasticciato, spinge parecchio nella ripresa. Peccato per l’errore dal dischetto che costa il passaggio del turno.

Beukema 6+: Attento e ruvido quanto basta.

Lucumi 6,5: Partita rocciosa contro un avversario complesso come Beltram. Bravo di fisico su Ikonè lanciato a rete al 27’. (Calafiori 6+: Entra e dimostra subito di esser la miglior sorpresa di questa prima parte di stagione)

Kristiansen 6: Alti e bassi nell’arco dei 120 minuti.

Freuler 6: Lavora nel sottobosco del centrocampo. Non si nota molto, ma fa parte del suo mestiere.

Aebischer 6 -: Gara un po’ anonima per il mediano elvetico (Moro sv).

Orsolini 6+: Prende un palo da antologia ad inizio ripresa. Corre tantissimo ed è sempre una spina nel fianco per la difesa gigliata.

Ferguson 6,5: Visione di gioco periferica e tanta grinta “made in Scotland”. Calcia il primo rigore della serie e lo realizza con grande freddezza.

Saelemaekers 6+: Quando riceve palla mostra il solito tocco prelibato. Nella ripresa manda in porta Ferguson con una bella intuizione. Dovrebbe, però, entrare un po' più nel vivo del gioco.

Zirkzee 6,5: Ricama calcio, anche se manca uno stop clamoroso dentro l’area toscana. Prende una gran traversa dopo una giocata da videogame nello stretto al 34’. Bello da vedere, come sempre.

Tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Quarta (111' Mina), Milenkovic, Ranieri; Duncan (70' Mandragora), Lopez; Biraghi (70' Parisi), Barak (60' Bonaventura), Ikoné (60' Nzola); Beltram (77' Arthur). A disp. Terraciano, Martinelli, Comuzzo, Pierozzi, Infantino, Amatucci, Brekalo. All. Vincenzo Italiano

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi (87' Calafiori), Kristiansen; Freuler, Aebischer (87' Moro); Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disp. Ravaglia, Bagnolini, Corazza, De Silvestri, Calafiori, Lykogiannis Moro, Fabbian, Urbanski, Van Hoojidonk. All. Thiago Motta

Arbitro: Marchetti di Ostia

Assistenti: Di Iorio-Lo Cicero

IV Uomo: Feliciani

Var: Serra-Di Paolo

Reti: -

Ammoniti: 88' Ferguson, 109' Saelemaekers, 115' Bonaventura

Note: 0-0 dopo i tempi regolamentari e dopo i due supplementari