Cagliari-Bologna 2-1: I rossoblù cadono di misura in terra sarda | Cronaca e pagelle

Un Bologna incerottato e con poche alternative offensive, passa in vantaggio grazie alla perla di Orsolini, ma viene prima raggiunto dal gol di Petagna e poi superato da una sfortunata deviazione di Calafiori. Per i felsinei, seconda sconfitta consecutiva in campionato lontano dal Dall’Ara.

Cronaca del match

Sul rettangolo verde dell’Unipol Domus, il primo squillo degno di nota è firmato da Urbanski con un destro dal limite che costringe Scuffet a distendersi in tuffo. Sul versante opposto, risponde subito Viola con un pallonetto balistico dalla distanza che termina sulla parte alta della rete. Il match è vibrante. Il Bologna domina il possesso, mentre il Cagliari si difende per poi ripartire. Al 16’, i felsinei ci riprovano: sponda aerea di Van Hooijdonk e destro largo di Freuler. A forza di spingere, al 24’ gli emiliani passano in vantaggio: lancio lungo su Orsolini che resiste alla carica di Augello, evita il fondo e poi batte Scuffet sul suo palo con un tocco sotto davvero delizioso. Un gol da cineteca che vale il meritato vantaggio ospite. La risposta sarda, però, è veemente e porta immediatamente al pareggio: sventagliata dalla difesa di Augello per Petagna, che sfugge alla marcatura di Calafiori e supera Skorupski per il timbro dell'1-1. Al 31’, la gara è di nuovo in equilibrio. Nel quarto d'ora finale, poco altro da segnalare fino al duplice fischio dell'arbitro Manganiello.

La ripresa comincia con un pericolosissimo traversone di Orsolini smanacciato in qualche modo da Scuffet. L’occasione sfuma, ma la compagine di Motta sembra rientrata in campo con lo spirito giusto. Peccato che manchi sempre il famoso “centesimo per fare l’Euro” e allora il Cagliari passa in vantaggio con un tiro cross di Wieteska che incoccia il ginocchio di Calafiori prima di rotolare in rete. Al 70’ il Cagliari mette la freccia e si porta avanti. Accusato il colpo, il Bologna prova a reagire con orgoglio, ma il mancino di Freuler è troppo centrale per bucare l'estremo difensore di casa. Il tempo passa, la trincea sarda regge mentre gli ultimi assedi felsinei sono inconcludenti e così, al triplice fischio, è il Cagliari a fare festa per aver conquistato questi preziosissimi 3 punti.

Pagelle

Skorupski 5,5: Tocca solo due palloni per raccoglierli da dentro al sacco. Per il resto, mai chiamato in causa.

Posch 5,5: L’ammonizione iniziale lo frena e fa una partita a cavallo della sufficienza

Lucumi 6: Pulito negli interventi e lucido in fase di costruzione

Calafiori 5,5: Perde un solo duello contro Petagna, ma è quello che costa il gol del pari. Sfortunato nel rimpallo che vale il 2-1 cagliaritano. È umano e una giornata storta ci può stare.

Kristiansen 5: Prestazione sottotono per il danese, che sbaglia decisamente troppo. (Lykogiannis 5: Prova a scodellare un paio di cross nei minuti conclusivi, ma lo fa senza grandi risultati)

Aebischer 5: Era in campo? (Fabbian 5,5: Prova a fare il centravanti nel finale, sicuramente meglio rispetto al compagno elvetico)

Freuler 6: “Alla Schouten” davanti alla difesa, tocca una marea di palloni e mette la sua esperienza a disposizione dei compagni.

Orsolini 6: Segna un gol da antologia, purtroppo ininfluente. È l’unico a mettere in apprensione la difesa di casa. Tra i migliori, insieme a Lucumi e Freuler, di questa brutta giornata.

Ferguson 5,5: Il centrocampo è affollato come le poste nel giorno delle pensioni e lo scozzese fa quello che può in mezzo a tanta confusione.

Urbanski 5: Inizio pimpante per il giovane polacco poi, però, si scioglie alla distanza.

Van Hooijdonk 5: C’è poco da fare: per caratteristiche fisiche e tecniche è fuori dai movimenti “mottiani”. È vero che nessuno gli crossa una palla dal fondo neanche per sbaglio, ma deve fare molto di più. (Moro sv)

Tabellino

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Augello (45' Azzi), Dossena, Wieteska, Zappa; Makoumbou (93' Deiola), Prati, Sullemani; Nandez (82' Di Pardo), Viola (86' Jankto); Petagna (93' Pavoletti). A disp. Radunovic, Aresti, Capradossi, Desogus, Goldaniga, Hatzdiakos, Mutandwa, Obert, Pereiro, Vinciguerra. All. Claudio Ranieri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen (66' Lykogiannis); Aebischer (66' Fabbian), Freuler; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Van Hooijdonk (79' Moro). A disp. Ravaglia, Bagnolini, Beukema, Corazza, De Silvestri, Moro. All Thiago Motta

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Del Giovane - Moro

IV Uomo: Ayroldi

Var: Valeri - Abbattista

Reti: 24' Orsolini, 31' Petagna, 69' Calafiori (autogol)

Ammoniti: 2' Posch, 46' Nandez, 87' Calafiori, 90' Wieteska