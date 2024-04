Bologna FC, tegola Ferguson

Brutte, anzi bruttissime notizie dall’infermeria rossoblù: gli esami a cui è stato sottoposto nelle scorse ore il centrocampista britannico, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro e per il capitano felsineo sarà necessario ricorrere all’intervento chirurgico. Uno stop che si preannuncia decisamente lungo e che purtroppo costerà a Lewis Ferguson sia il finale di stagione con la maglia del Bologna che l’Europeo di Germania in programma tra un paio di mesi.

Perno essenziale

Pedina imprescindibile dello scacchiere tattico rossoblù, in questo campionato l’ex Aberdeen è sceso in campo in 31 partite sulle 32 totali, collezionando complessivamente 2.178 minuti e arricchendo il tutto con 6 reti e 4 assist. A questi dati, poi, vanno aggiunte due presenze, un assist e 210 minuti in Coppa Italia. Numeri a parte, però, sono le sue capacità tecnico-tattiche a farne un elemento fondamentale per gli equilibri mottiani e la sua assenza aprirà una pericolosa voragine nella zona nevralgica del campo.

Chi al suo posto?

Come detto, sostituirlo non sarà certo un compito semplice: al di là della stima di Thiago per il tuttofare Urbanski, tutti gli indizi per il ruolo da “nuovo titolare” al centro del trio offensivo dietro a Zirkzee porterebbero a Giovanni Fabbian. Per caratteristiche fisiche, feeling con la porta e temperamento, l’ex Reggina sembrerebbe il profilo più indicato per non far rimpiangere lo scozzese e Motta ha già ampiamente dimostrato di non aver nessun timore nel lanciare nella mischia il suo giovane incursore. In questa sua prima annata in Serie A, infatti, il classe 2003 ha sorpreso tutti per attitudine al sacrifico e vena realizzativa, gonfiando la rete in ben 5 occasioni e distribuendo ai compagni 2 passaggi vincenti nei circa 900 minuti in cui è stato sin qui impiegato in campionato.

E Karlsson?

Chissà, invece, se da qui alla fine dello ostilità il trequartista svedese riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie del mister italo-brasiliano. Al momento, la sua stagione è chiaramente avvolta nell’ombra: complice un infortunio, infatti, l’ex AZ ha messo insieme appena 7 presenze tra Serie A e Coppa Italia e da quando è tornato completamente a disposizione di Motta non è mai riuscito a convincere il mister ad avere un minutaggio significativo. La lesione del legamento subita da “Capitan Fergie”, però, potrebbe modificare le gerarchie e aprire nuovi scenari di rivalsa anche per il tanto atteso talento scandinavo. In fondo, ci sarà bisogno di tutti (ma proprio di tutti) per difendere il piazzamento Champions in questo combattutissimo sprint finale.