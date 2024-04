Bologna-Monza 0-0: Un punto al termine di una gara complessa | Cronaca e pagelle

Un paio di ottime parate dell’estremo difensore Di Gregorio e un po’ di malizia da parte degli uomini di Palladino negano la gioia del successo agli emiliani, che devono così accontentarsi di muovere semplicemente la classifica.

Cronaca del match

Dopo il doveroso minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Suviana, il pubblico alza i decibel e sul rettangolo verde del Dall’Ara il Bologna cinge d’assedio la formazione ospite. La squadra di Palladino, però, si chiude in maniera ordinata e la prima occasione felsinea arriva solo al 19’, con una punizione tagliata di Orsolini che costringe Di Gregorio a deviare sopra la traversa un pallone molto velenoso. Passano cinque minuti e il duello si rinnova: assolo di Orsolini che manda al bar mezza difesa lombarda prima di battere all’angolino basso impegnando nuovamente l’ottimo Di Gregorio. Sul ribaltamento di fronte, il Monza ci prova e stavolta è Skorupski ad opporsi con un bel riflesso su un rimpallo ravvicinato. La gara s’infiamma, lo stadio diventa incandescente e La Penna deve ricorrere ad una serie di cartellini per tenere a bada gli animi in campo. All’imbrunire della frazione, è Ferguson ad illudere nuovamente il Dall’Ara con una girata larga su corner di “Orso”. Palla sui cartelloni pubblicitari e primo tempo che va in archivio con il punteggio di 0-0.

Ripresa che comincia con lo stesso identico ritornello: gli emiliani attaccano mentre il Monza si difende. A rendersi più pericolosi, però, sono gli ospiti con una sforbiciata alta di Colpani da buona posizione. Palla in curva e pubblico che torna a cantare. Passato lo spavento, il Bologna ci prova sul versante opposto: filtrante di Orsolini per Ferguson che trova l’opposizione del solito Di Gregorio in uscita. L’occasione sfuma, ma i rossoblù sembrano poter trovare il bandolo della matassa. Al 56’, è l’ennesima staffilata di Orsolini ad impensierire il portiere lombardo bravo a respingere di pugno. Una sfida nella sfida che si rinnova anche al 69’, con Di Gregorio che salva in tuffo la solita conclusione dell’esterno ascolano. Palla in angolo e clessidra che scorre. Passano 8 minuti e stavolta è Freuler a colpire in corsa dando solo l’illusione del gol. Niente da fare, l’equilibrio non si sblocca e nel finale i rossoblù ci provano con Ndoye che purtroppo non inquadra lo specchio con un rasoterra dal limite. Ancora una volta il tabellone non cambia e dopo 5 minuti di recupero, La Penna manda tutti sotto la doccia tra i fischi di un Dall’Ara che non ha particolarmente gradito la sua direzione arbitrale. Bologna e Monza, quindi, si dividono equamente la posta in palio al termine di una battaglia durata 95 minuti.

Pagelle

Skorupski 6+: Nel primo tempo, sotto la San Luca, smanaccia in stile hockeistico un pericoloso rimpallo ravvicinato. “San Lucasz”, appunto, nell'unica chance ospite.

Posch 6: Gara ordinata senza particolari sussulti.

Beukema 6+: Si trova davanti un pessimo cliente, ma si disimpegna con personalità

Lucumi 6,5: Ruvido come i difensori degli anni Ottanta, comanda la difesa con estremo rigore. Tra i migliori in maglia rossoblù

Kristiansen 6: Prova a spingere con alterne fortune sul binario di sinistra.

Freuler 6+: Sir Alex Ferguson disse che avrebbe schierato Roy Keane anche in una gara di canottaggio e Motta dovrebbe dire lo stesso del suo metronomo elvetico. Remo è un punto di riferimento per i compagni, che sanno di poter contare su di lui anche in partite complesse come questa.

Aebischer 6: Parte benino poi si perde un po’ nella Silent Hill del centrocampo. Chiude ancora una volta con la fascia da capitano legata al braccio dopo l’uscita di Ferguson.

Orsolini 6+: Becca un giallo dopo una manciata di minuti, poi si carica la squadra sulle spalle e diventa una specie di Anguilla imprendibile anche per Jeremy Wade. Va vicino al gol due volte nel primo tempo e solo la bravura di un super portiere gli nega la gioia della rete. Nell’ultimo quarto d’ora, però, pasticcia un po’ troppo e questo gli costa almeno mezzo voto in meno.

Ferguson 6+: Lotta con la solita grinta prima di uscire per infortunio. Il cardo scozzese lascia sempre il cuore in campo e al momento del cambio il Dall’Ara gli regala il meritato commiato. (Ndoye 6: Prova a strappare la gara con le sue discesa senza incidere più di tanto).

Urbanski 6-: Bene ma non benissimo. Il “polacchino” sembra un po’ troppo leggero per giocare 95 minuti in una battaglia del genere.

Zirkzee 6-: Mostra lampi di classe assoluta in una partita esteticamente da museo degli orrori, ma non può bastare. Da lui ci si aspetta molto di più di qualche giocata raffinata.

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson (62' Ndoye), Urbanski; Zirkzee. A disp. Ravaglia, Ilic, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Calafiori, Moro, Fabbian, El Azzouzi, Karlsson, Castro. All. Thiago Motta

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Mari, Izzo, A.Carboni (67' Pereira); Akpa Akpro ( 78' Gagliardini), Bondo (84' Colombo); Colpani (84' V. Carboni), Pessina, Zerbin (78' Maldini); Djuric. A disp. Sorrentino, Gori, D’Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos, Gagliardini, Ciurria, Vignato, Maldini, Colombo. All. Thiago Palladino

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Peretti-Cipriani

IV Uomo: Ghersini

Var: Marini-Guida

Reti: -

Ammoniti: 5' Orsolini, 19' Akpa Akpro, 33' Ferguson, 36' Izzo, 73' Beukema, 80' Bondo, 88' Birindelli, 90'+3 Ndoye

Note: Spettatori 26.903. Prima del fischio d’inizio Motta premiato come allenatore dle mese di marzo, mentre entrambe le tifoserie hanno esposto striscioni in ricordo delle vittime di Suviana