Bologna, brutte notizie dall’infermeria

Dopo Marko Arnautovic (indisponibile già da oltre un mese, ma ormai prossimo al rientro) e il capitano Roberto Soriano (stagione praticamente conclusa per lui), ora è toccato anche a Nicola Sansone alzare bandiera bianca a causa di un problema di natura fisica. Per l’ex attaccante del Villareal, il riscontro medico parla di uno stiramento del gemello mediale destro e si prevedono circa due settimane di lavoro differenziato ai margini della squadra. Una brutta tegola, che accorcia ulteriormente la coperta rossoblù nel reparto offensivo alla vigilia di un trittico di partite davvero molto complesso.

Riecco Cambiaso

La buona notizia, invece, è il rientro in gruppo di Andrea Cambiaso. L’esterno basso di proprietà della Juventus, si è regolarmente allenato nella giornata di ieri e sarà a disposizione di Thiago Motta in vista della super sfida di domenica sera contro la squadra bianconera.

Sold Out

A proposito: per il big match del 30 aprile in programma alle ore 20.45, lo stadio Renato Dall’Ara segnerà ancora una volta il tutto esaurito, mentre dopo il confronto con la formazione diretta da Massimiliano Allegri il Bologna sarà coinvolto in un doppio impegno lontano da casa. Nella serata di giovedì 4 maggio, infatti, Orsolini e compagni faranno visita all’Empoli per il 33° turno del campionato di Serie A, per poi risalire la Via Emilia e sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium lunedì 8 maggio alle ore 20.45.