Bologna–Milan 1-1: resoconto e pagelle

Tra le mura amiche di un Dall’Ara stracolmo, il Bologna punge subito con la zampata di Sansone ma subisce il pari sul finire del primo tempo con un gran tiro da fuori di Pobega. Tutto sommato un buon punto, ottenuto al termine di una gara davvero poco divertente.

Cronaca del match Bologna-Milan

Nemmeno il tempo di mettersi comodi, che Posch affonda sulla corsia di destra e pesca Sansone per il tap-in dell’immediato vantaggio felsineo. Dopo appena 60 secondi, dunque, il Bologna sblocca l'equilibrio e il Dall’Ara diventa una bolgia. Colpito a freddo, il Diavolo tenta una reazione, ma la trincea bolognese regge con ordine. Rebic ci prova di testa al 20’ senza impensierire troppo Skorupski, il quale deve però superarsi in tuffo sul piazzato di Florenzi qualche istante più tardi. I rossoneri adesso spingono sul pedale dell’acceleratore e al 40’ trovano il pari con un missile di Pobega dal limite dell'area: palo interno e nulla da fare per l’estremo difensore rossoblù. All’intervallo Bologna 1, Milan 1.

La ripresa comincia a ritmi blandi e parecchio confusi, in un turbinio di palle perse e falli inutili. La clessidra scorre senza emozioni fino al 71’, quando un rimpallo a due passi dalla porta emiliana rischia di diventare decisivo. I rossoneri, rinvigoriti anche dai cambi, fanno qualcosa in più e Lykogiannis ci deve mettere la testa per salvare il pareggio. Passato lo spavento, il Bologna riprende a fraseggiare e spinge appoggiandosi sulla qualità di Zirkzee. Il Dall’Ara riprende a cantare, ma la gara non cambia di passo e dopo una marea di cartellini gialli, l’arbitro Massa manda tutti sotto la doccia con il punteggio conclusivo di 1-1. Un pari che consente così agli uomini diretti da Thiago Motta di salire a quota 44 punti in classifica.

Pagelle

Skorupski 7: Due parate molto importanti a metà del primo tempo. Nulla può sulla sassata di Pobega.

Posch 7: Un giro di lancette e disegna l’assist del vantaggio. Provvidenziale anche in fase difensiva: l’austriaco è ancora una volta tra i migliori.

Soumaoro 6,5: Prova di carattere, ma ormai ci siamo abituati.

Lucumi 6,5: Solita solidità. Tenta anche di impostare.

Kyriakopoulos 6: Pasticcia un po’, ma alla fine non sfigura.

Schouten 6: Cerca di mettere ordine in una partita super confusa. Sicuramente non brillantissimo in alcune fasi del match. (Medel sv: Entra per dare sostanza negli ultimi minuti)

Dominguez 6,5: Lotta da capitano. Prende un giallo di sacrificio per evitare una ripartenza potenzialmente letale.

Barrow 6- : Deve obbligatoriamente fare di più. Calcia una punizione inguardabile da ottima posizione allo scadere dei primi 45 minuti. (Lykogiannis 6: Copre bene l'out sinistro)

Ferguson 6-: Parecchio in ombra rispetto al solito.

Aebischer 6 +: C’è anche il suo zampino all’inizio dell’azione del gol del vantaggio. Poi tampona come può le sfuriate milaniste su quella corsia. (Moro 6: Fa il suo in una zona del campo molto trafficata)

Sansone 7: Decisivo nella prima e unica occasione. (Zirkzee 6,5: Movenze feline e tanta qualità, potrebbe diventare fondamentale in vista del rush finale)



Tabellino



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Soumaoro, Kyriakopoulos; Schouten (86’ Medel), Dominguez; Barrow (71’ Lykogiannis), Ferguson, Aebischer (71’ Moro); Sansone (56’ Zirkzee). A disp: Bardi, Ravaglia, Amey, Bonifazi, De Silvestri, Sosa, Pyyhtia. All: Thiago Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (56’ Calabria), Kalulu, Thiaw (81’ Gabbia), Ballo; Vranckx, Pobega; Saelemaekers(56’Messias), De Ketelaere (69’ Diaz), Rebic; Origi (69’Leao). A disp: Tatarusanu, Mirante,Tomori, Hernandez, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Tonali, Adli, Diaz, Giroud,. All: Stefano Pioli

Arbitro: Davide Massa

Assistenti: Colarossi-Del Giovane

Var: Di Bello-Longo

Reti: 1' Sansone, 40' Pobega

Ammoniti: 55’ Florenzi, 58’Posch, 70’ Dominguez, 80’ Calabria, 82’ Pobega, 88’ Vranckx, 90’ Kyriakopoulos

Note: Spettatori 29.024