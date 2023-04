Bologna–Milan: pre game e probabili formazioni

Sulle ali dell’entusiasmo dopo il rotondo successo ottenuto in quel di Bergamo nell’ultima giornata, il Bologna si appresta a tornare in campo per ospitare il Milan nel trentesimo turno del campionato di Serie A. Quella di sabato alle 15 sarà la classica gara da “tripla”, con i padroni di casa che potranno contare sulla spinta di un Dall’Ara praticamente sold out per tentare di conquistare l’ennesimo scalpo prestigioso di questa straordinaria stagione.

Probabili formazioni

Bologna

Ancora privi dei lungodegenti Arnauotvic e Cambiaso, con Orsolini squalificato dopo il giallo rimediato al Gewiss Stadium e con Soriano costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una lesione al collaterale del ginocchio destro (tornerà disponibile solo nella seconda metà di maggio), il tecnico Thiago Motta dovrà inevitabilmente ridisegnare il suo scacchiere tattico iniziale. Dietro non dovrebbero esserci particolari dubbi con Skorupksi in porta, protetto centralmente da Soumaoro e Lucumi, con Posch a destra e l’ellenico Kyriakopoulos a sinistra. In mezzo, insieme all’intoccabile Schouten, dovrebbe esserci nuovamente il croato Moro (anche se Dominguez scalpita per un posto da titolare), mentre sulla trequarti scelte praticamente obbligate con Barrow, Ferguson e Aebischer alle spalle di Sansone.

Milan

Sul versante rossonero, i meneghini dovrebbero schierarsi con uno “starting eleven” molto simile a quello che ha battuto il Napoli nel primo round dei quarti di finale di Champions League. Quindi Maignan tra i pali, poi Hernandez, Tomori, Kjaer e Calabria a comporre la linea difensiva a quattro. A centrocampo Tonali e Krunic formeranno la coppia mediana, con Diaz, Bennacer e Leao che agiranno a supporto dell’unica punta Giroud.

Le parole di Motta in conferenza stampa

Intervenuto come di consueto nel classico appuntamento della vigilia, Thiago Motta ha introdotto con estrema serenità il big match in programma sabato pomeriggio: “Siamo obbligati a dare il massimo, ma senza pressione. Il nostro obiettivo è quello di migliorare, con umiltà e con la consapevolezza di avere dei punti di forza. E per poter competere con le grandi del nostro campionato, dobbiamo solo continuare a lavorare duramente. Ci sarà una grande cornice di pubblico a darci una mano e noi ce la giocheremo con il sorriso”.

In seguito, come accaduto anche prima della trasferta di Bergamo, si è soffermato sul momento di alcuni singoli, da Orsolini (“ha commesso un errore prendendosi quel giallo, ma da queste situazioni si può crescere”) a Zirkzee (“deve continuare a dimostrare il suo valore”), prima di toccare lo sfortunato forfait di Soriano (“abbiamo parlato e lui sa cosa deve fare in questo momento. Mi dispiace tanto, ma sono sicuro che ci aiuterà da fuori perché è un riferimento importante all’interno del nostro gruppo"), per poi chiudere con un plauso rivolto a Soumaoro ("è un ragazzo molto disponibile che si allena intensamente e questo si vede dai risultati che ottiene durante le partite").

Stadio pieno

Piedi per terra all’interno dello spogliatoio, dunque, ma come già accennato in precedenza sabato il Dall’Ara sarà ancora una volta una vera e propria bolgia dantesca. Dopo il recente pienone registrato contro l’Udinese una quindicina di giorni fa, infatti, saranno circa 27.000 i sostenitori che seguiranno dal vivo la sfida tra il Bologna di Thiago Motta e il Diavolo rossonero guidato dall’ex Stefano Pioli. Ennesimo segnale di un popolo entusiasta che vuole continuare a sognare in grande.