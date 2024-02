Bologna FC, Jens Odgaard si presenta al popolo rossoblù: “Pronto a dare il mio contributo”

Terzo ed ultimo innesto felsineo di questa campagna di rafforzamento invernale, l’ex centravanti dell’AZ è stato ufficialmente presentato ai tifosi nel pomeriggio di oggi con una breve conferenza stampa tenutasi al Centro Tecnico Niccolò Galli.

Già presente in panchina nel derby vinto per 4-2 contro il Sassuolo, il calciatore scandinavo è apparso schietto e scalpitante in attesa del suo debutto ufficiale. “Bologna mi ha sempre attirato e quando si è concretizzata la possibilità di venire qui l’ho presa al volo”, ha dichiarato subito Jens. “Ho parlato spesso con il mio amico Sam (Beukema ndr) e mi ha detto che si è trovato benissimo all’interno di un grande gruppo. Rispetto alle mie precedenti esperienze in Italia (giovanili Inter, Pescara e Sassuolo ndr) sono cresciuto molto e ora mi sento pronto per questa nuova avventura”.

Concorrenza positiva

Ovviamente, per un attaccante, trovare una buona dose di minutaggio con Joshua Zirkzee in questo stato di forma diventa una missione quasi impossibile, ma Odgaard sembra essere pronto per raccogliere la sfida: “La competizione è sempre una cosa molto positiva all'interno di un gruppo sano e Thiago Motta mi ha detto che bisogna dare il massimo durante gli allenamenti per dimostrargli di poter scendere in campo nel weekend. L’allenatore è molto diretto e mi ha immediatamente informato su quello che si dovrà fare. Tatticamente nasco come attaccante, ma sono anche abbastanza flessibile e quindi disponibile a giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo, come ho già fatto in passato. Il mio obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno e di dimostrare le mie qualità per poter aiutare la squadra a raggiungere i nostri traguardi. Il mio idolo? , ha poi aggiunto scherzosamente il giocatore danese. "Nessuno in particolare, ma quando ero piccolo era Ronaldinho: in pratica, la mia generazione è cresciuta guardando i suoi video su Youtube e non potevo fare un nome diverso dal suo…”

Passione rossoblù

Inevitabile, infine, una panoramica generale sul suo arrivo in città, a partire dall'atmosfera captata sabato sera nella notte contro il Sassuolo: "Il primo impatto al Dall’Ara è stato straordinario, una grande partita vinta in rimonta grazie alla spinta e all’entusiasmo del pubblico. Sono rimasto altrettanto colpito dalle bandiere e dai simboli ricorrenti che si vedono girando per Bologna: ho notato immediatamente una passione davvero straordinaria per questi colori”.